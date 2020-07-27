Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bayram tedbirleri masada
ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: Masada neler var? Kurban Bayramında yasak olacak mı?

Bayram tedbirleri masada

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Kurban Bayramı öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek kabinenin gündemi yoğun.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında, salgın ile mücadele ve Kurban Bayramına yönelik muhtemel tedbirler konu başlıkları arasında olacak. Özellikle vaka sayılarının arttığı şehirler başta olmak üzere 4 günlük tatil boyunca kalabalıktan kaçınılması, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarını öne çıkaracak uyarılar üzerinde duruluyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kabine üyelerine vaka sayılarıyla ilgili illerdeki son durumu içeren bir sunum yapması bekleniyor. Toplantıda, 4 günlük tatil boyunca sokağa çıkma yasağı veya şehirler ararası seyahat kısıtlaması uygulamasına yönelik herhangi bir kararın çıkması beklenmiyor. Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda bayram namazında maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda yeni önlemlerin alınması bekleniyor.

Yine, toplantıda 31 Ağustos’ta açılması planlanan okullarda alınacak tedbirler de değerlendirilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bu yıl pandemi nedeniyle hayata geçirilmesi planlanan hibrit eğitim sistemiyle ilgili kabine üyelerine bir sunum yapması planlanıyor. 24 Temmuz’da 86 yıl aradan sonra ilk cuma namazının kılındığı Ayasofya’ya yönelik gelişmeler de konu başlıkları arasında. Konunun yurt dışı yansımaları da kabine toplantısının gündeminde olacak. Kabine toplantısında, Libya ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de masaya yatırılacak.

İsrail gazetesi Haaretz yazarı Fishman: Erdoğan'ın Kur'an okuması ile ürperdim, kimse bu olayın büyüklüğünü küçümseyemez
DÜNYA
İsrail gazetesi Haaretz yazarı Fishman: Erdoğan'ın Kur'an okuması ile ürperdim, kimse bu olayın büyüklüğünü küçümseyemez
Abone Ol Google News
İlk günkü heyecanla dolup taştı

İlk günkü
heyecanla dolup taştı

Namaz kılmak için uzun kuyruklar oluşuyor.
Virüste son durum

Virüste son durum

​Toplam vaka, ölü ve iyileşen kişi sayısı açıklandı.
Bir günde iki katına çıktı

Bir günde
iki katına çıktı

Şanlıurfa'da karantinaya alınan ev sayısı artıyor.
Başakşehir <br>kupasına kavuştu

Başakşehir
kupasına kavuştu

​Süper Lig'in altıncı şampiyonundan seyircili kutlama.
Ayasofya'nın uzun hikayesi

Ayasofya'nın uzun hikayesi

​Dans sahnesi ve çöp istilasından Ayasofya Kebir-i Camii Şerifi'ne.
Sayılar <br>birbirine yakın

Sayılar
birbirine yakın

​Bakan Koca son 24 saatin sonuçlarını açıkladı.
Sağlıklı tatilin adresi; Bursa

Sağlıklı tatilin adresi; Bursa

​Sağlıklı turizm ilkesiyle doğayla iç içe, kalabalıklardan uzak alternatif turizm
Altı yılda <br>935 operasyon

Altı yılda
935 operasyon

​Ankara Emniyeti toplam bilançoyu açıkladı.

Öğrenciler <br>güvende olacak

Öğrenciler
güvende olacak

​Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan açıklama.

Jandarma giriş <br>ve çıkışları kapattı

Jandarma giriş
ve çıkışları kapattı

400 kişilik mahalle karantina altına alındı.
Putin'den gözdağı

Putin'den gözdağı

​Rusya hipersonik füzeyi fırlattı.
Milli Takımımızın<br>geleceğini istiyor

Milli Takımımızın
geleceğini istiyor

Liverpool, milli yıldız için 35 milyon Euro teklif etti.
Süper Lig <br>alkışlarla bitti

Süper Lig
alkışlarla bitti

​Şampiyonun son maçı nefes kesti.
MİT'e yeni 'KALE'

MİT'e yeni 'KALE'

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hizmet binasının açılışını yaptı.
Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır

Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır

​MSB'den Yunanistan'a çok sert tepki.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.