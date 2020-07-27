Bayram tedbirleri masada

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında, salgın ile mücadele ve Kurban Bayramına yönelik muhtemel tedbirler konu başlıkları arasında olacak. Özellikle vaka sayılarının arttığı şehirler başta olmak üzere 4 günlük tatil boyunca kalabalıktan kaçınılması, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarını öne çıkaracak uyarılar üzerinde duruluyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kabine üyelerine vaka sayılarıyla ilgili illerdeki son durumu içeren bir sunum yapması bekleniyor. Toplantıda, 4 günlük tatil boyunca sokağa çıkma yasağı veya şehirler ararası seyahat kısıtlaması uygulamasına yönelik herhangi bir kararın çıkması beklenmiyor. Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda bayram namazında maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda yeni önlemlerin alınması bekleniyor.

Yine, toplantıda 31 Ağustos’ta açılması planlanan okullarda alınacak tedbirler de değerlendirilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bu yıl pandemi nedeniyle hayata geçirilmesi planlanan hibrit eğitim sistemiyle ilgili kabine üyelerine bir sunum yapması planlanıyor. 24 Temmuz’da 86 yıl aradan sonra ilk cuma namazının kılındığı Ayasofya’ya yönelik gelişmeler de konu başlıkları arasında. Konunun yurt dışı yansımaları da kabine toplantısının gündeminde olacak. Kabine toplantısında, Libya ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de masaya yatırılacak.