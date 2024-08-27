Cumhuriyet gazetesinden 'Galiba' kaynaklı manşet skandalı: Hedefinde MEB ve Diyanet var

Cumhuriyet gazetesinin 'Adabımuaşeret dersini imamlar verecek' iddiası yalanlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik sık sık karalama kampanyası yaparak bakanlık üzerinden “tıklama” elde etmek isteyen Cumhuriyet gazetesi, bu kez gazetecilik meslek ilkelerini çiğneyerek bir skandala imza attı.
KAYNAKSIZ BİLGİYİ MANŞETE TAŞIDI
KAYNAKSIZ BİLGİYİ MANŞETE TAŞIDI
Bilindiği üzere MEB, liselerde "adabımuaşeret", ortaokullarda ise "görgü kuralları ve nezaket" olarak belirlediği dersleri bu eğitim öğretim yılından itibaren seçmeli olarak okutmaya başlayacak.
Cumhuriyet gazetesi bugünkü sayısında “İmama okulda ders hazırlığı” başlığını taşıyan ve manşetten duyurduğu haberde görüşlerine yer verilen ve isminin önünde “Prof. Dr.” olan Eğitim-İş Sendikası Bilim Kurulu Üyesi Dilek Gözütok, “Galiba” diyerek MEB'in adabımuaşeret dersinin okullara atayacağı imamlar tarafından verileceğini iddia etti.
SERTİFİKALI ÖĞRETMENLER OKUTACAK
SERTİFİKALI ÖĞRETMENLER OKUTACAK
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre adabımuaşeret dersinin bakanlıkça belirlenen ve eğitimlerini tamamlayarak bu dersle ilgili sertifikası olan alan öğretmenleri tarafından okutulacak. Öğretmenlerin dışında başka kişilerin bu dersi okutması söz konusu değil.
#Cumhuriyet
#Milli Eğitim Bakanlığı
#İmam
30 minutes ago