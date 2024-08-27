Cumhuriyet gazetesinden 'Galiba' kaynaklı manşet skandalı: Hedefinde MEB ve Diyanet var

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre adabımuaşeret dersinin bakanlıkça belirlenen ve eğitimlerini tamamlayarak bu dersle ilgili sertifikası olan alan öğretmenleri tarafından okutulacak. Öğretmenlerin dışında başka kişilerin bu dersi okutması söz konusu değil.