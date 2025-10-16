Cümleleri seçerek kullanın

Yeni Şafak
Uğur Duyan
04:0016/10/2025, Perşembe
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM’e yönelik yaptığı ‘maksimalist talep’ ile Meclis’te slogan eleştirisi AK Parti’den de karşılık buldu. AK Parti içinde DEM Parti’nin son dönemde çıkışlarında ‘fevri davrandığı’ ve ‘aşırılaştığı’ değerlendiriliyor. Kaynaklar, “Meclis’te ilk kez Öcalan lehine slogan atılmadı ama hassas olunması gereken bir süreçten geçerken yaşanılmamalıydı” değerlendirmesinde bulundu. Kaynaklar, böyle bir ortamda herkesin cümlelerini seçerek kullanması gerektiğini kaydetti.


