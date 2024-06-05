|
Gündem

D-100 Karayolu'nda arıza yapan otomobile taksi çarptı: Yaralılar var

Zeytinburnu, D-100 Karayolu'nda arıza yapan otomobile aynı istikamette ilerleyen taksi arkadan çarptı. Arıza yapan otomobili kontrol etmek için aracın önüne geçen sürücü ve yanındaki yolcu çarpışma sonucu yolun kenarına savrularak yaralandı.

07:07 - 5/06/2024 Çarşamba
DHA
Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Zeytinburnu, D-100 Karayolu'nda arıza yapan otomobile aynı istikamette ilerleyen taksi arkadan çarptı.


Biri ağır iki yaralı

Kaza, saat 00.30 sıralarında D-100 Karayolu Maltepe Mahallesi Edirnekapı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken arıza yapan 26 ABZ 731 plakalı otomobil, sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi. Aynı istikamette seyir halindeki 34 TJV 45 plakalı taksi, arıza yapan otomobile arkadan çarptı. Yanındaki yolcuyla birlikte otomobilden inerek aracın önüne geçen sürücü, çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savruldu. Kazada, otomobilin sürücüsü ve yanındaki kadın yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol kenarına savrularak yaralanan sürücü ve yolcu, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Taksi şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan kaza sonrası D-100 Karayolu'nda oluşan trafik, araçların çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasıyla normale döndü.



#trafik kazası
#İstanbul
#taksi
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Son Dakika Deprem Haberleri: 5 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler listesi