Görevi başındayken trafik kazası geçiren trafik polisi şehit oldu

İstanbul Ümraniye'de, motosikletli trafik polisi Emrah Büke, görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit oldu.
Elmalıkent Mahallesi'nde motosikletli trafik polisi Büke, seyir halindeyken önce kaldırıma çarptı, ardından refüje savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı polisi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Büke, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.
Büke'nin dört ay önce göreve başladığı öğrenildi.
MSB'den paylaşım
Büke'nin şehadetine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı da (MSB) X hesabından paylaşımda bulundu.
Şehit polis için Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen MSB, "Milletimizin başı sağ olsun." dedi.