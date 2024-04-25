|
Gündem

Görevi başındayken trafik kazası geçiren trafik polisi şehit oldu

İstanbul'da motosikletli polis memuru Emrah Büke trafik kazası geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Büke, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Büke'nin dört ay önce göreve başladığı öğrenildi.

Semih Bozkuş
23:31 - 25/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Polis memuru Emrah Büke şehit oldu.
Polis memuru Emrah Büke şehit oldu.

İstanbul Ümraniye'de, motosikletli trafik polisi Emrah Büke, görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit oldu.

Elmalıkent Mahallesi'nde motosikletli trafik polisi Büke, seyir halindeyken önce kaldırıma çarptı, ardından refüje savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı polisi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Büke, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.

Büke'nin dört ay önce göreve başladığı öğrenildi.

MSB'den paylaşım

Büke'nin şehadetine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı da (MSB) X hesabından paylaşımda bulundu.

Şehit polis için Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen MSB, "Milletimizin başı sağ olsun." dedi.


#Şehit
#Emrah Büke
#Trafik Polisi
#Ümraniye
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
90 bin taşeron işçiye kadro çalışmasında son durum: Kamuya alımlar torba yasada var mı, yasa Meclis'ten geçti mi?