Dağılın abi!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy için HDP ile bir araya gelmesi, PKK'nın kaçırdığı çocukları için 2 yıldır nöbet tutan aileleri kızdırdı. Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, 2012'de 13 yaşındaki kızı Şeyma'nın dağa kaçırıldığını ifade ederek, "4 yıldır bu anneler bu babalar bu kadar feryat ederken CHP Genel Başkanı başta olmak üzere CHP milletvekilleri neredeydi? Neden gelmiyordu? Çünkü dostlarından izin almadığı için bu annelerin ziyaretine gelmiyordu. Oysa önceki gün CHP gidip HDP’lilerin elini sıktı. Bu saatten sonra biz çocuklarımızı CHP’den de istiyoruz" diye konuştu.