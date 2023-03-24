HDP sorusunu duyunca kaçtılar.
HDP’nin 6’lı Masa’ya dolaylı yoldan oturması Millet İttifakı ortaklarını kaygılandırdı. HDP ile yakınlaşma İYİ Parti cephesinde tansiyonu yükseltirken ortakların, bu yöndeki sorulara karşı tutumu da sosyal medyada gündem oldu. 6’lı Masa’nın “HDP korkusu” Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı ilan edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için Yüksek Seçim Kurulu’na önceki gün yapılan resmi başvuruda kendini gösterdi.
HER BİRİ BAŞKA YÖNE
Başvuru sonrasında YSK’dan ayrılırken bir muhabir Millet İttifakı heyetine konuyu sormak istedi. Muhabirin, “HDP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkartmaması yönündeki kararını” dile getirmesi üzerine, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Engin Özkoç sorunun devamını bile beklemedi. CHP’li Özkoç'un “Dağılın abi” sözleri üzerine panikle açıklama yapılan kürsüden ayrılan üç ismin hepsi başka yönlere gitmesi de dikkat çekti.