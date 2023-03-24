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Dağılın abi!

Altılı Masa hâlâ HDP’yi gizlemeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için YSK’ya başvuran CHP ve İYİ Partililerin, HDP sorusu üzerine yaşadığı panik görülmeye değerdi. Muhabir daha sorusunu tamamlayamadan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un “Dağılın abi!” dediği duyuldu ve hepsi kürsüden hızlıca uzaklaştı.

04:00 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
HDP sorusunu duyunca kaçtılar.

HDP sorusunu duyunca kaçtılar.

HDP’nin 6’lı Masa’ya dolaylı yoldan oturması Millet İttifakı ortaklarını kaygılandırdı. HDP ile yakınlaşma İYİ Parti cephesinde tansiyonu yükseltirken ortakların, bu yöndeki sorulara karşı tutumu da sosyal medyada gündem oldu. 6’lı Masa’nın “HDP korkusu” Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı ilan edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için Yüksek Seçim Kurulu’na önceki gün yapılan resmi başvuruda kendini gösterdi.

HER BİRİ BAŞKA YÖNE

Başvuru sonrasında YSK’dan ayrılırken bir muhabir Millet İttifakı heyetine konuyu sormak istedi. Muhabirin, “HDP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkartmaması yönündeki kararını” dile getirmesi üzerine, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Engin Özkoç sorunun devamını bile beklemedi. CHP’li Özkoç'un “Dağılın abi” sözleri üzerine panikle açıklama yapılan kürsüden ayrılan üç ismin hepsi başka yönlere gitmesi de dikkat çekti.


Van'da nöbet tutan anne Kılıçdaroğlu'nun HDP ile bir araya gelmesine ateş püskürdü: PKK'nın kaçırdığı evladımı artık CHP'den isteyeceğiz
Van'da nöbet tutan anne Kılıçdaroğlu'nun HDP ile bir araya gelmesine ateş püskürdü: PKK'nın kaçırdığı evladımı artık CHP'den isteyeceğiz

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy için HDP ile bir araya gelmesi, PKK'nın kaçırdığı çocukları için 2 yıldır nöbet tutan aileleri kızdırdı. Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, 2012'de 13 yaşındaki kızı Şeyma'nın dağa kaçırıldığını ifade ederek, "4 yıldır bu anneler bu babalar bu kadar feryat ederken CHP Genel Başkanı başta olmak üzere CHP milletvekilleri neredeydi? Neden gelmiyordu? Çünkü dostlarından izin almadığı için bu annelerin ziyaretine gelmiyordu. Oysa önceki gün CHP gidip HDP’lilerin elini sıktı. Bu saatten sonra biz çocuklarımızı CHP’den de istiyoruz" diye konuştu.


#Altılı Masa
#HDP
#YSK
#İYİ Parti
#CHP
1 saat önce
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