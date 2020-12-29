'Davadan vazgeç' diyen CHP'li 4 Ocak'ta açıklanacak: Olayın üzeri örtülmesin, etkili bir disiplin mekanizması hayata geçirilmeli

Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili olarak avukat Rezan Özdemir açıklama yaptı.

Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babasına CHP'li Muğla milletvekillerinden biri, davadan vazgeçmesi talebinde bulundu. Acılı baba Gültekin, ahlaksız teklife, "Bu sözü ne ben duymuş olayım ne de siz söylemiş olun" diyerek yanıt verdi.

Kendisine davadan vazgeçmesini isteyen CHP'li vekilin ismini parti yöneticilerine verdiğini söyleyen baba Gültekin o kişiyi 4 Ocak'taki duruşmadan sonra açıklayacağını söyledi.

Konu ile ilgili CNN Türk'te açıklama yapan ailenin avukatı Reza Epözdemir açıklama yaptı.

Epözdemir "Parti olayın üzerini örtmeye çalışırsa, disiplin mekanizmasını hayata geçirmezse sıkıntı. Olayın üzeri örtülmesin, etkili bir disiplin mekanizması hayata geçirilsin" ifadelerini kullandı.

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