Gündem Davadan vazgeç diyen CHPli 4 Ocakta açıklanacak Olayın üzeri örtülmesin, etkili bir disiplin mekanizması hayata geçirilmeli
POLİTİKA

'Davadan vazgeç' diyen CHP'li 4 Ocak'ta açıklanacak: Olayın üzeri örtülmesin, etkili bir disiplin mekanizması hayata geçirilmeli

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, kendisine davadan vazgeçmesini isteyen CHP'li vekilin ismini parti yöneticilerine verdiğini, o kişiyi 4 Ocak'taki duruşmadan sonra açıklayacağını söyledi. Gültekin'in Avukatı Reza Epözdemir ise yaptığı açıklamada "Parti olayın üzerini örtmeye çalışırsa, disiplin mekanizmasını hayata geçirmezse sıkıntı. Olayın üzeri örtülmesin, etkili bir disiplin mekanizması hayata geçirilsin." ifadelerini kullandı.

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Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babasına CHP'li Muğla milletvekillerinden biri, davadan vazgeçmesi talebinde bulundu. Acılı baba Gültekin, ahlaksız teklife, "Bu sözü ne ben duymuş olayım ne de siz söylemiş olun" diyerek yanıt verdi.

Kendisine davadan vazgeçmesini isteyen CHP'li vekilin ismini parti yöneticilerine verdiğini söyleyen baba Gültekin o kişiyi 4 Ocak'taki duruşmadan sonra açıklayacağını söyledi.

Konu ile ilgili CNN Türk'te açıklama yapan ailenin avukatı Reza Epözdemir açıklama yaptı.

  • Epözdemir "Parti olayın üzerini örtmeye çalışırsa, disiplin mekanizmasını hayata geçirmezse sıkıntı. Olayın üzeri örtülmesin, etkili bir disiplin mekanizması hayata geçirilsin" ifadelerini kullandı.

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