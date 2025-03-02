Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
DEM heyeti Kandil’e gidiyor

DEM heyeti Kandil’e gidiyor

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:002/03/2025, Pazar
G: 2/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kandil'deki sözde üst yönetimin silah bırakma ve fesihle ilgili daha önce farklı kanallar aracılığıyla bilgilendirildiği belirtiliyor.
Kandil'deki sözde üst yönetimin silah bırakma ve fesihle ilgili daha önce farklı kanallar aracılığıyla bilgilendirildiği belirtiliyor.

Kandil'den gelen silah bırakma ilanının ardından, gözler terör örgütünün bu ay toplanıp fesih kararı alacağı sözde kongreye çevrildi. DEM Parti yarından itibaren 3 gün sürecek istişare sürecine giriyor. PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı'da bir araya gelen heyet, 3-5 Mart tarihleri arasında partinin yetkili kurullarını görüşme hakkında bilgilendirip, PKK’nın silah bırakma ve fesih süreci hakkında sunum yapacak. Heyet 5 Mart’tan sonra da Öcalan'ın örgüt için hazırladığı mesajı iletmek üzere Kandil'e gitmeyi planlıyor. Heyetin, Öcalan’ın fesih için hazırladığı takvimi Kandil’deki elebaşlarına sunacağı belirtiliyor. PKK’nın kongreyi 21 Mart Nevruz'da toplaması, bu takvimin de kongrede ele alınması bekleniyor.


#DEM Parti
#PKK
#Kandil

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşerona kadroda 2. torba yasa müjdesi var: 100 bin taşeron işçi dikkat kesildi