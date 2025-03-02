DEM heyeti Kandil’e gidiyor

Kandil'den gelen silah bırakma ilanının ardından, gözler terör örgütünün bu ay toplanıp fesih kararı alacağı sözde kongreye çevrildi. DEM Parti yarından itibaren 3 gün sürecek istişare sürecine giriyor. PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı'da bir araya gelen heyet, 3-5 Mart tarihleri arasında partinin yetkili kurullarını görüşme hakkında bilgilendirip, PKK’nın silah bırakma ve fesih süreci hakkında sunum yapacak. Heyet 5 Mart’tan sonra da Öcalan'ın örgüt için hazırladığı mesajı iletmek üzere Kandil'e gitmeyi planlıyor. Heyetin, Öcalan’ın fesih için hazırladığı takvimi Kandil’deki elebaşlarına sunacağı belirtiliyor. PKK’nın kongreyi 21 Mart Nevruz'da toplaması, bu takvimin de kongrede ele alınması bekleniyor.