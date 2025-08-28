Yeni Şafak
DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti

10:5128/08/2025, Perşembe
Heyette Pervin Buldan Mithat Sancar ve Özgür Erol yer alıyor.

DEM Parti heyeti 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında İmralı'ya gitti. Heyette Pervin Buldan Mithat Sancar ve Özgür Erol yer alıyor.

DEM Parti, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına başlamasının ardından İmralı'ya ilk ziyaretini gerçekleştiriyor.


DEM Parti İmralı'ya gitti

Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan İmralı heyeti, İmralı Adası'na gitti.


