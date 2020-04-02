Denetimde suç işleyene iki kat ceza: Uygulama yarın başlayacak

AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin imzasıyla Meclis’e sunulan infaz paketinde önemli düzenlemeler de yer alıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle acil olarak raftan indirilen ve önceki gün TBMM’ye sunulan 90 bin kişiye tahliye yolunu açan infaz paketinde, örgütlü suçlarda süreli hapis cezasına mahkum edilenlerin, cezalarının üçte ikisini çektiklerinde koşullu salıvermeden yararlanacağı hüküm altına alınıyor. Bu oran daha önce 3/4 olarak uygulanıyordu. Ancak uyuşturucu suçunun örgütlü işlenmesi durumunda infaz indirimi uygulanmayacak. Yani koşullu salıverme süresi 3/4 olacak.

Terör suçları ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan mahkum olanlarla, cinsel suçlardan mahkum olanlar özel infaz rejimlerinden yararlanamayacak. Düzenlemede, uyuşturucu suçları ise bu konuda kapsam dışında bırakılmadı.

FETÖ’CÜLERLE İLGİLİ DÜZENLEME

Pakette, özellikle soruşturma ya da yargılama aşamasında adli kontrol altına alınan ve yargılama sonucunda hapis cezasına çarptırıldıktan sonra sınırdan kaçmaya çalışan FETÖ’cüler için de bir düzenleme yer aldı. Bu durumda olan ve dosyaları istinaf veya temyiz aşamasında bulunanlar hakkında adli kontrol tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklama ya da yakalama kararının hangi mahkemece çıkarılacağı hususunda uygulamada tereddütler yaşanıyordu. Düzenlemeye göre, ilk hükmü veren ağır ceza mahkemesi, UYAP üzerindeki bilgilerden adli kontrol tedbirlerini ihlal eden sanıklar hakkında tutuklama veya yakalama kararı verebilecek.

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HÜKÜMLÜYE TELEFONDAN TAKİP

Hükümlü, koşullu salıverildikten sonra işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı çok az hapis cezası alsa bile, koşullu salıverilmeden önceki kalan sürenin tamamını cezaevinde yatıyordu. Bu da adaletsiz bir sonuç doğurduğu gerekçesiyle eleştiriliyordu. Yeni düzenlemeye göre ise denetim süresi içinde suç işleyen hükümlü, verilen hapis cezasının iki katı süreyi cezaevinde geçirecek. Ancak bu süre, hak ederek tahliye tarihini geçemeyecek.

Hakkında yakalama emri çıkarılan hükümlünün yakalanabilmesi için gerektiğinde konutta ve iş yerinde arama yapılabilecek. Başka bir düzenlemeye göre,hükümlü, rızası alınmak kaydıyla kendisine ait elektronik cihazlar üzerinden takibi yapılabilecek.

YARIN BAŞLAYACAK

AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin imzasını taşıyan infaz düzenlemesi için Adalet Komisyonu yarın toplanacak. Komisyon görüşmelerinin ardından paketin önümüzdeki hafta da Meclis Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor.

Aileyle birlikte doğum günü

İnfaz düzenlemesinde öne çıkanlar şunlar:

Açık cezaevinden firar edenler kapalı cezaevine gönderilecek.

Hükümlü ve tutuklu, duruşma ya da sevk edildiği hastanede yaptığı eylemleri cezaevinde yapmış gibi sayılacak.

İzinden dönmeyen hükümlülere bir daha özel izin verilmeyecek.

Çocuk hükümlü ve tutuklular, iki ayda bir yerine ayda bir aileleriyle görüşme hakkı kazanacak. Aile görüşmesine kardeşler de girebilecek. Çocuk hükümlüler için gerçekleştirilecek doğum günlerine aileler de katılabilecek. Çocuk eğitim evinde kalan hükümlünün hafta sonunda bir gün kurum dışına çıkmasına izin verilebilecek, kamu kurumlarının gençlik kampı veya gençlik merkezi gibi imkanlarından yararlandırılabilecek.

Suça sürüklenen çocuklara adli kontrol sürecinde uzman görevlendirilecek.