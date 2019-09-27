Denizden çıkan kaya için meteor iddiası: Jeologlar mutlaka araştırmalı

Amasra'da balıkçılık yapan Yaşar Yıldırım, 6 ay önce teknesiyle Küçük Liman Mevkii’nin 2,5 mil açığında, 100 metre derinliğinde ağlarına ilginç bir kaya takıldı. Kayayı tekneye alan Yaşar Yıldırım, Büyük Liman Mevkii’ne bıraktı.

İlçede balıkçılık yapan Yaşar Yıldırım, kayayı Büyük Liman Mevkii'ne bıraktı.

Kaya, tarih araştırmacısının dikkatini çekti

1 metre boyunda yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki kayanın üst kısmında yeşil renk bulunurken, alt kısmına doğru demir görünümlü renkler bulunuyor. Aradan geçen zamanda kimsenin dikkatini çekmeyen kaya parçası Amasra’da yaşamaya başlayan tarih araştırmacısı Necdet Sakaoğlu’nun dikkatini çekti. Sakaoğlu, kaya ile ilgili ilginç bir iddiada bulundu.

Necdet Sakaoğlu.

Sakaoğlu, denizden çıkan kayaların yosunlu ve denizi yansıtan bakteri ya da izler taşıması gerektiğine dikkat çekerek şu sözleri söyledi:

"Ben Amasra tarihi ile ilgilendiğim için, aşağı yukarı buradaki taşların ne olduğunu anlayabiliyoruz. Ama Büyük Liman’da benim gördüğüm bu taş buraya yabancı bir taştır. Limanda yürürken bana arkadaşlarım kayayı göstererek, denizden çıktığını söyledi."

Sakaoğlu, limandaki kayanın incelenmesini talep ediyor.

"Bana göre, bu kaya yalnız Amasra’ya değil dünyaya da yabancı bir taş, benim naçizane görüşüm, meteor olduğu yönündedir. Bu yaptığım subjektif bir değerlendirmedir. Kayanın üzerinde bizim denizlere özel yosun yok, midye yapışması yok, bunların hiçbiri yok ve bu kaya tertemiz kalmış, dolayısıyla hem uzay coğrafyası açısından hem de Türkiye ve Karadeniz için özel bir yere sahip olabilir. Bu kayanın mutlaka jeologlar tarafından araştırılması gerektiğini düşünüyorum."

Büyük Liman’da kayayı gören bazı vatandaşlar kayanın denizden çıktıktan sonra bu şekilde temiz kalmasına hayretle karşıladıklarını söyledi.

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