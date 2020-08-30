Denizli'de karantinada olması gerekirken otogarda yakalandı

Burada yapılan sorgulamada yaşlı adamın karantinada olması gerekirken otobüs terminaline geldiği belirlendi.

Denizli'deki olay, Pamukkale ilçesi Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enver Y., normalleşme sürecinin başlaması ile açılan lunaparklarda çalışmak üzere Denizli’ye geldi. Filyasyon ekipleri, Çameli ilçesinde bulunan lunaparkta bir süre çalışan Enver Y.’nin burada pozitif vaka ile temas ettiğini belirledi.

İHA Yaşlı adamın temas ettiği her nokta Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilirken bulunduğu alan ise şerit yardımıyla kapatıldı.

Enver Y.’nin koronavirüs testlerinin ardından 14 gün karantinada kalması istendi. Bir süre karantinada kalan yaşlı adam daha sonra memleketi olan Lüleburgaz’a gitmek için şehirlerarası otobüs terminaline gelerek bilet aldı. Otobüse binmek üzere valizleri ile bekleyen Enver Y., polis ekiplerinin dikkati sayesinde tespit edildi.

İHA Burada yapılan sorgulamada yaşlı adamın karantinada olması gerekirken otobüs terminaline geldiği belirlendi.

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Burada yapılan sorgulamada yaşlı adamın karantinada olması gerekirken otobüs terminaline geldiği belirlendi.

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Doktoru arandı

Yaşlı adamın temas ettiği her nokta Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilirken bulunduğu alan ise şerit yardımıyla kapatıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Acil Sağlık ekipleri ise Enver Y.’yi ambulansa alırken bu sırada doktoru ile iletişime geçti. Burada doktorundan alınan bilgilerde şahsın pozitif vaka olmadığı, karantinada olması gerektiği tespit edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.