Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Denizlide karantinada olması gerekirken otogarda yakalandı
DENİZLİ TÜRKİYE

Denizli haber: Karantinada olması gerekirken otogarda yakalandı

Denizli'de karantinada olması gerekirken otogarda yakalandı

Denizli’ye çalışmak için gelen ve burada pozitif vaka ile temas ettiği için karantinada olması gerek yaşlı adamı polis ekipleri otogarda yakaladı. Yaşlı adamın temas ettiği her nokta Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilirken bulunduğu alan ise şerit yardımıyla kapatıldı.

Haber Merkezi İHA
Burada yapılan sorgulamada yaşlı adamın karantinada olması gerekirken otobüs terminaline geldiği belirlendi.
Burada yapılan sorgulamada yaşlı adamın karantinada olması gerekirken otobüs terminaline geldiği belirlendi.

Denizli'deki olay, Pamukkale ilçesi Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enver Y., normalleşme sürecinin başlaması ile açılan lunaparklarda çalışmak üzere Denizli’ye geldi. Filyasyon ekipleri, Çameli ilçesinde bulunan lunaparkta bir süre çalışan Enver Y.’nin burada pozitif vaka ile temas ettiğini belirledi.

İHA
Yaşlı adamın temas ettiği her nokta Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilirken bulunduğu alan ise şerit yardımıyla kapatıldı.

Enver Y.’nin koronavirüs testlerinin ardından 14 gün karantinada kalması istendi. Bir süre karantinada kalan yaşlı adam daha sonra memleketi olan Lüleburgaz’a gitmek için şehirlerarası otobüs terminaline gelerek bilet aldı. Otobüse binmek üzere valizleri ile bekleyen Enver Y., polis ekiplerinin dikkati sayesinde tespit edildi.

İHA
Burada yapılan sorgulamada yaşlı adamın karantinada olması gerekirken otobüs terminaline geldiği belirlendi.

Akılalmaz olay: Karantinadan kaçıp Abant'a gezmeye gittiler
KORONAVİRÜS
Akılalmaz olay: Karantinadan kaçıp Abant'a gezmeye gittiler

Burada yapılan sorgulamada yaşlı adamın karantinada olması gerekirken otobüs terminaline geldiği belirlendi.

Kırklareli'nde koronavirüs tanısı konulan kişi otobüsle tatile giderken yakalandı
GÜNDEM
Kırklareli'nde koronavirüs tanısı konulan kişi otobüsle tatile giderken yakalandı

Doktoru arandı

Yaşlı adamın temas ettiği her nokta Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilirken bulunduğu alan ise şerit yardımıyla kapatıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Acil Sağlık ekipleri ise Enver Y.’yi ambulansa alırken bu sırada doktoru ile iletişime geçti. Burada doktorundan alınan bilgilerde şahsın pozitif vaka olmadığı, karantinada olması gerektiği tespit edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.


İzolasyon kuralına uymadı: 12 kişiye virüs bulaştırdı
KORONAVİRÜS
İzolasyon kuralına uymadı: 12 kişiye virüs bulaştırdı
Abone Ol Google News
Suudi Arabistandan flaş karar

Suudi Arabistan'dan flaş karar

​Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe yeniden ibadete açılabilir.
Kilosu 300 lira

Kilosu 300 lira

Koronavirüse karşı satılan udi hindi büyük rağbet görüyor.
Otogarda yakalandı

Otogarda yakalandı

14 gün karantinada kalması isteniyordu.
Şehide veda

Şehide veda

Mersinli şehit, nişan kıyafetleriyle uğurlandı.
Kapalıçarşı'dan Kınalıada'ya uzanıyor

Kapalıçarşı'dan Kınalıada'ya uzanıyor

​Bir İstanbul efsanesi: Şehrin altındaki gizli tüneller
Boğazını <br>peçeteyle tıkamışlar

Boğazını
peçeteyle tıkamışlar

İzmir'de Ceren Duman cinayetinde korkunç detaylar.
Taraftarlarını ağlattı

Taraftarlarını ağlattı

Futbol kariyerinde ilk defa böyle bir şey yaptı.
Bir acı haber daha

Bir acı haber daha

​Giresun'da bir kişinin daha cansız bedeni bulundu.
Şantaj diline<br> boyun eğmeyecek

Şantaj diline
boyun eğmeyecek

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne bunları yazdı.

Beyoğlu'nda hareketli dakikalar

Beyoğlu'nda hareketli dakikalar

Kaputu açınca yoğun alevlerle karşılaştı.
Hindistan dünya rekorunu kırdı

Hindistan dünya rekorunu kırdı

​Bir günde 78 bin 761 yeni vaka tespit edildi...
4 ila 6 ayda tamamlıyor

4 ila 6 ayda tamamlıyor

Hurdaya çıkan arazi araçlarını yepyeni yapıyor.
Türkiye onun<br> için seferber oldu

Türkiye onun
için seferber oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan minik Sercan'ın babasıyla görüştü
Tuş hatası <br>kurbanı oldu

Tuş hatası
kurbanı oldu

Türkiye'de ilk bine girdi ama üniversiteye yerleşemedi.
İki bin yıllık sessiz fay araştırılmalı

İki bin yıllık sessiz fay araştırılmalı

​Son depremlerle sallanan Balıkesir'e şok uyarı.
Belediye <br>Başkanı duyurdu

Belediye
Başkanı duyurdu

"Koronavirüse yakalandım, dualarınızı eksik etmeyin."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.