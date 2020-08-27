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DENİZLİ

Denizli haberleri: 3 ton eski peyniri satmaya çalışan gıda teröristi serbest kaldı

Tüketim tarihi 5 yıl geçen 3 ton eski peyniri satmaya çalışırken yakalandı serbest kaldı

Denizli'de, son tüketim tarihi 3-5 yıl geçmiş 3 ton peyniri piyasadan toplayarak yeniden ambalajlayan gıda teröristi peynirleri yeniymiş gibi satmaya hazırlanırken yakalandı. Savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Ramazan C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi İHA
Denizli'de tüketim tarihi geçmiş süt ürünlerini piyasaya süren kişi yakalandı.
Denizli'de tüketim tarihi geçmiş süt ürünlerini piyasaya süren kişi yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırmada, Honaz’ın Karateke Mahallesi’nde yaşayan Ramazan C’nin (27) piyasadan son kullanma tarihi geçen süt ve peynirli toplayarak tekrar piyasaya sürdüğü tespit edildi.

İHA
3 ton eski peyniri satmaya çalışırken yakalandı.

ESKİMİŞ 3 TON PEYNİR ELE GEÇİRİLDİ

  • Halk sağlığı ile oynayarak halksız kazanç elde elden gıda teröristinin üretim yaptığı depoya yapılan operasyonda, yeniden ambalajlanarak piyasaya sürülmeye hazırlanan 3 ton peynir ele geçirildi. Son kullanma tarihi 3 ila 5 yıl önce geçmiş peynirleri cüzzi bir ücretle toplayıp güncel fiyattan satan Ramazan C, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA
3 ton eski peyniri satmaya çalışırken yakalandı.

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3 ton kullanma ömrü peyniri vatandaşın sofrasına ulaştıramadan yakalanan şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye çıkartıldı. Savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Ramazan C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gıda teröristi beş yıllık peynirleri tekrar piyasaya sürmeye hazırlanırken yakalandı
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Gıda teröristi beş yıllık peynirleri tekrar piyasaya sürmeye hazırlanırken yakalandı
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