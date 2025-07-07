Denizli'de 343 kök Hint keneviri ele geçirildi

Denizli'nin Sarayköy İlçesinde Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen narkotik operasyonunda, 343 kök Hint kenevir bitkisi ve 102 gram esrar maddesi ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda göz altına alınan 1 kişi ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" ve "İzinsiz Kenevir Bitkisi Yetiştirmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.