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DENİZLİ

Denizli'de antika olduğu değerlendirilen silahlar ele geçirildi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki silah kaçakçılığı operasyonunda antika olduğu tahmin edilen tabanca ve tüfekler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
Denizlide antika olduğu değerlendirilen silahlar ele geçirildi
Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi'nde yaşayan U.A'nın (46) silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada antika olduğu tahmin edilen değişik çaplarda 5 ruhsatsız toplu tabanca, 1 ruhsatsız yivli mavzer tüfek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 4 kama ve hançer ele geçirildi.

Silahlar, incelenmek üzere Kriminal Daire Başkanlığına gönderildi.

Onlarca ev yerle bir oldu: Ölü yaralı ve kayıplar var
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Free Town Belediye Başkanı Yvonne Aki-Sawyerr, yaptığı açıklamada, başkentte dün saatlerce süren yağışların toprak kayması ve sellere neden olduğunu belirtti.
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Aki-Sawyerr, afette 4 kadın ve 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de kaybolduğunu kaydetti.
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Bölgelerde onlarca evin hasar gördüğü afette, çok sayıda kişi yaralandı.
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Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, afette hayatını kaybedenlerin aileleri ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.
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Bio, bu ayda yaşanan şiddetli sağanağın, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisine ve sonuçlarına işaret ettiğine dikkat çekti.
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Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de 2017'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 500'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 600 kişi kaybolmuştu.
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Onlarca ev yerle bir oldu: Ölü yaralı ve kayıplar var
Sierre Leone'nin başkenti Free Town'da aşırı yağışların neden olduğu toprak kayması ve sellerde 6 kişi hayatını kaybetti.

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