Denizli'de antika olduğu değerlendirilen silahlar ele geçirildi

Bio, bu ayda yaşanan şiddetli sağanağın, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisine ve sonuçlarına işaret ettiğine dikkat çekti.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, afette hayatını kaybedenlerin aileleri ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Aki-Sawyerr, afette 4 kadın ve 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de kaybolduğunu kaydetti.

Free Town Belediye Başkanı Yvonne Aki-Sawyerr, yaptığı açıklamada, başkentte dün saatlerce süren yağışların toprak kayması ve sellere neden olduğunu belirtti.

Onlarca ev yerle bir oldu: Ölü yaralı ve kayıplar var

Sierre Leone'nin başkenti Free Town'da aşırı yağışların neden olduğu toprak kayması ve sellerde 6 kişi hayatını kaybetti.