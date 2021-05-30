Denizli'de biri koruma altındaki 3 ahşap ev yandı

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Merih Demiral Chiellini'nin takip ettiği Türk futbolcuyu açıkladı

Juventus forması Merih Demiral, takım arkadaşı Chiellini'nin kendisine Burak Yılmaz'ı sorduğunu söyledi. Milli futbolcu ayrıca Cristiano Ronaldo'nun da Türkçe öğrenmeye çok hevesli olduğunu ifade etti.