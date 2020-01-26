Denizli'de Corona virüs iddialarına yalanlama

Tatil için Denizli’ye gelen Çinli bir turist ateşinin 40.5 dereceye çıkması üzerine ambulans ile hastaneye kaldırıldığı ve turistin yapılan tahlil ve tetkik sonuçları henüz belli olmazken ‘corona virüsü’ şüphesi ile turistin tedavi gördüğü hastanenin enfeksiyon servisinin geçici olarak karantina altına alındığı iddia edilmişti.
Denizli İl Sağlık Müdürü: İddialar doğru değil
Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisine koronavirüs şikayetiyle hasta geldiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çinli bir turistin hastaneye 38,5 derece ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle başvurduğunu söyledi.
Gribal enfeksiyon nedeniyle başvurmuş
Hastada mevsimsel gribal enfeksiyon düşünüldüğünü belirten Öztürk, şunları kaydetti:
- "Koronavirüs bulguları taşımıyor. Servisin karantina altına alındığı haberleri gerçeği yansıtmıyor. ''
- Öztürk, hasta turistin tedavisinin normal odada devam ettiğini sözlerine ekledi.