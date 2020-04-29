Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Denizlide koronavirüsü yenen 100 yaşındaki hasta yoğun bakımdan çıktı
DENİZLİ

Denizli'de koronavirüsü yenen 100 yaşındaki hasta yoğun bakımdan çıktı

Denizli'de koronavirüsü yenen 100 yaşındaki hasta yoğun bakımdan çıktı

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, koronavirüs nedeniyle 8 gün önce yoğun bakıma alınan 100 yaşındaki Süleyman Çavdar, yaşam mücadelesini kazanarak yoğun bakımdan çıktı. Çavdar, alkışlar eşliğinde servisteki odasına alındı.

Haber Merkezi DHA
8 gündür koronavirüs nedeniyle tedavi gören Süleyman Çavdar'dan iyi haber geldi.
8 gündür koronavirüs nedeniyle tedavi gören Süleyman Çavdar'dan iyi haber geldi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakım Servisi'nden 8 gündür koronavirüs nedeniyle tedavi gören Süleyman Çavdar'dan iyi haber geldi. Hastalığı yenen Çavdar, doktor ve hemşirelerin alkışları arasında yoğun bakımdan çıkartılıp, servisteki odasına alındı.

Çavdar, alkışlar eşliğinde servisteki odasına alındı.

"Moral ve motivasyonumuzu artırıyor"

Dahiliye Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Hakkı Akbudak, bir hafta içinde, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören toplam 4 hastayı servise çıkarttıklarını belirterek şunları söyledi:

  • "Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne bir süre önce kaldırılan ve 8 gündür solunum cihazına bağlı yoğun bakımda yaşayan Türkiye'nin en yaşlı koronavirüs hastalarından olan Süleyman Çavdar, yaşam mücadelesini kazandı. Solunum cihazına desteğine ihtiyacı olan hastanın klinik ve laboratuvar değerleri 8 gün sonra normale döndü ve servise devredildi. Servisten de kısa sürede taburcu olabileceği belirtildi. Yeni tip koronavirüse karşı kazanılan başarılar, bu zor zamanlarda hem kendimin hem de ekibimin moral ve motivasyonumuzu artırmaktadır."

Kayseri'de koronavirüs tedavisi gören 61 yaşındaki hasta 32 gün sonra yoğun bakımdan çıktı: Ben mezara gittim geldim
GÜNDEM
Kayseri'de koronavirüs tedavisi gören 61 yaşındaki hasta 32 gün sonra yoğun bakımdan çıktı: Ben mezara gittim geldim

Plazmada ilk hasta iyileşti: Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt tedavi sürecine ilişkin Yeni Şafak'a konuştu
KORONAVİRÜS
Plazmada ilk hasta iyileşti: Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt tedavi sürecine ilişkin Yeni Şafak'a konuştu
Abone Ol Google News
ABDdegündebin 250 kişi ölüyor

ABD'de günde bin 250 kişi ölüyor

​Ülke 1 milyon vakaya nasıl ulaştı?
Fırsatçılar hesap verecek

Fırsatçılar hesap verecek

​Albayrak: Milletin sofrasına el uzatanlara imkan veremeyeceğiz.
Beyin yakan hesap

Beyin yakan hesap

Söylediği sözlere CHP'ye yakın doktor bile dayanamadı.
Başkan yardımcısı pek rahat

Başkan yardımcısı pek rahat

ABD'nin gündemi: Pence'den korona hastanesine maskesiz ziyaret.
Rize'de parlak cisimler korkuttu

Rize'de parlak cisimler korkuttu

"O panikle kelime-i şehâdet​ getirdik."
Yeni 10 TL<br>tedavüle çıkıyor

Yeni 10 TL
tedavüle çıkıyor

Ön ve arka yüz şekillerinde değişiklik yapılmadı.

Tüm<br>kararları açıkladı

Tüm
kararları açıkladı

Okula ara uzadı, LGS için yeni tarih, telafi eğitim ve sınıf geçme...
Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

​2 haftada yaklaşık 30 bin ton asfalt döktü
BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
Vatandaş sordu<br>Akşener güldü

Vatandaş sordu
Akşener güldü

​"Bakanlığı döneminde ne yaptı ki şimdi eleştiriyor" sorusu gelince...
İkinci dalgaya da hazırız

İkinci dalgaya da hazırız

​Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan moral veren açıklama.
Korona testi <br>negatife dönmüyor

Korona testi
negatife dönmüyor

​Dünya yıldızıyla ilgili açıklanamayan olay.
Yardımların yanında mektup gönderdi

Yardımların yanında mektup gönderdi

"Salgınla mücadelenize katkı sağlamasını diliyorum..."
Kabul etti

Kabul etti

​Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık.
İlaçta örnek tedavi

İlaçta örnek tedavi

​Türkiye tedavi yöntemi ile olumlu sonuçlar aldı.
İzin belgesi<br>soran bile var!

İzin belgesi
soran bile var!

​112 çağrıları iki katına çıkınca yetkililer uyardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.