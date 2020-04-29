Denizli'de koronavirüsü yenen 100 yaşındaki hasta yoğun bakımdan çıktı

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FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D’Hooghe: Eylül ayına kadar futbol oynanmamalı

FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D’Hooghe, salgın nedeniyle futbolun başlamaması ve eylül ayına kadar futbol oynanmaması gerektiğini söyledi. Sosyal mesafe düzenlemelerinin tüm dünyada yürürlükte olduğunu ifade eden D’Hooghe, bu nedenle futbolun dönüşünü haklı görmenin imkansız olduğunu ifade etti.