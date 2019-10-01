Gündem Deprem anında en büyük tehlikelerden biri Türkiyedeki apartman kapılarının yanlış yöne açılması
İSTANBUL

Deprem anında en büyük tehlikelerden biri Türkiye’deki apartman kapılarının yanlış yöne açılması

İstanbul’da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye’de büyük bir panik oluştu. Deprem anında insanlar bulundukları binalardan çıkmaya çalışırken çeşitli olumsuzluklar ile karşılaştı. Bunların en başında kapıların zor açılması veya kırılması geliyor. Konunun uzamanı İstanbul Anahtarcılar ve Çilingirler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sinan Bakkal ile yaptığımız görüşmede Türkiye’deki bütün apartman kapılarının yanlış yöne açıldığını ve bir an önce yasa çıkartılarak düzenleme yapılması gerektiği uyarısında bulundu. Bakkal, “Deprem anında içeriye doğru açılan kapılar tahliyeleri zorlaştırıyor. Türkiye’deki kapıların yönü yanlış. Apartman kapıları dışarıya doğru açılmalı ki tahliyeler hızlıca yapılabilsin. Kapılardaki otomat sisteminin manuel sistemi ile oynanmamalı. Elektrikler kesildiğinde manuel sistem kullanılarak kapılar açılmalı” dedi.

Emrah Yeşilduman Yeni Şafak
Deprem anında apartman kapılarının içeriye doğru açılması büyük tehlike oluşturuyor.
Deprem anında apartman kapılarının içeriye doğru açılması büyük tehlike oluşturuyor.

Geçtiğimiz günlerde 5.8 büyüklüğünde deprem ile sarsılan İstanbul’da irili ufaklı 200’den fazla artçı sarsıntı meydana geldi. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmazken yaklaşık 50 kişi çeşitli sebeplerden dolayı yaralandı. Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından İstanbul’daki bazı okul, hastane, kamu binası ve apartmanlarda ağır hasarlar oluştu. 29 okulda eğitime ara verilerek öğrenciler başka okullara nakledildi. Bu gelişmelerin ardından yaklaşık 16 milyonluk İstanbullu’nun en merak ettiği konulardan bir tanesi büyük İstanbul depremi ile o anda neler yapılacağı.

TAHLİYELER SIRASINDA GÖZDEN KAÇAN TEHLİKELİ NOKTALAR

Deprem anında ve sonrasında binalardaki en büyük tehlikelerden biri de kapılar ve kilit sistemleri. Konu hakkında bilgi aldığımız İstanbul Anahtarcılar ve Çilingirler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sinan Bakkal, Türkiye’deki apartman kapılarının yönünün yanlış olduğunu; aslında doğru olanının dışarıya doğru açılması gerektiğini belirtti. Bakkal, ayrıca çelik kapıların da darbe aldığı anda kasasında sıkışarak çıkışa engel olabileceğine dikkat çekti. Bunun yanı sıra apartman kapılarında kullanılan otomat sistemlerinin elektriklerin kesilmesi halinde tehlike oluşturmayacağını çünkü hepsinin manuel bir sisteminin bulunduğunu ancak kilit sisteminde oynanarak manuel açma kolu kaldırılırsa tehlike oluşturabileceğini ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem anında iş yerinden dışarıya çıkmaya çalışan işçiler sarsıntının etkisiyle sürgülü kapıyı kırarak çıkmışlardı.

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BÜYÜK TEHLİKE: APARTMAN KAPILARI TÜRKİYE’DE YANLIŞ YÖNE AÇILIYOR

Deprem anında veya bir afet sırasında binadan tahliye aşamasında apartman kapılarının büyük bir önem arz ettiğini belirten Sinan Bakkal, “Apartman kapıları Türkiye’de içeriye doğru açılıyor. Bu çok yanlış… Hiçbir Avrupa ülkesinde böyle bir şey bulmazsınız. Doğru olan dışarıya açılmasıdır. Afet anında içeriye doğru açılan kapının önüne moloz ya da başka bir şey düşerse insanlar nasıl oradan çıkacak. Kapıyı içeriye çekmeye çalışırken vakit kaybı yaşanıyor. Kapılar dışarıya doğru açılsa insanlar hızlıca tahliye edilebilir. Bu sayede insanlar hayati tehlikelerden daha hızlı kurtulabilirler. Bu sistem yeni yapılan binalarda da yok. Bunun için acil bir yasa çıkartılarak düzenlemenin bir an önce yapılması gerek” dedi.

APARTMAN KAPILARINDAKİ OTOMATİK AÇMA SİSTEMLERİNE DİKKAT!

  • Apartmanlardaki elektrikli otomatik kilit sistemlerinin bir tehlike oluşturmayacağını çünkü hepsinin bir manuel açma sisteminin bulunduğunu ifade eden Sinan Bakkal, “Ancak kilit sisteminde oynama yaparak sadece elektrikli butonun kullanıma sunulduğu kilit sistemleri tehlikeli olabilir. Bu tür vakalarda kilit firmasının hiçbir mesuliyeti yoktur. Çünkü sistem bilinçli bir şekilde devre dışı bırakılmıştır. Bu nedenle kapıların manuel açma sistemi ile oynanmamalı. Elektrikler kesildiği anda manuel sistemle kapılar açılarak tahliye gerçekleştirilebilir” dedi.

Türkiye'deki apartman kapıları bina içine doğru açılıyor. Bunun büyük bir yanlış olduğunu belirten uzmanlar kapıların tehlikeli durumlar anında rahat kullanılabilmesi için dışarıya doğru açılması gerektiğini belirtiyor.

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ÇELİK KAPILAR HASAR ALIRSA KASASINDA SIKIŞABİLİR

Deprem anında ve sonrasında binada oluşabilecek herhangi bir hasar nedeniyle dairelerde bulunan çelik kapıların darbe alması durumunda kapıların kendi kasasında sıkışarak çıkışlara engel olacağını belirten Sinan Bakkal, “Çelik kapılar ufak bir darbe aldığı anda kasası içinde sıkışır. Bu gibi durumlarda kapıyı iterek ya da kırarak çıkmak mümkün olacaktır. Diğer türlü çıkmak zorlaşacaktır. Biz bunu 99 depreminde Sakarya’da bir kaç binada gördük” dedi.

DEPREM KİLİDİ GELİYOR

Sinan Bakkal, ayrıca firmaların deprem ya da afet olaylarına karşı kapıların daha hızlı açılması için yeni ürünler çıkartmaya başladığını belirtti. Bu yılın başından itibaren bazı firmaların deprem kilidi sistemini geliştirmeye başladığı ve bu sistemin oluşabilecek bir afet anında evlerden ve binalardan çıkışlarda hızlıca kapıların açılmasını sağlayacağı ifade edildi.

İstanbul'daki deprem anından kareler
OYNAT 01:42
İstanbul'daki deprem anından kareler
İstanbul Silivri açıklarında saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Okullardaki öğrenciler ise tahliye edilerek ailelerine teslim edildi. İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Deprem anından kareler.


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