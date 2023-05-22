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Deprem bölgesinde haşereye geçit yok

Malatya’da çadır ve konteyner kentlerde yaşamına devam eden vatandaşlar için Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfeksiyon ve haşere ile mücadele çalışması yapılıyor.

04:00 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Malatya’da çadır ve konteyner kentlerde dezenfeksiyon ve haşere ile mücadele çalışması yapılıyor.

Malatya’da çadır ve konteyner kentlerde dezenfeksiyon ve haşere ile mücadele çalışması yapılıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da çadır ve konteyner kentlerde yaşamına devam eden vatandaşlar için Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfeksiyon ve haşere ile mücadele çalışması yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, “Kış ve bahar aylarında devam edilen haşere ilaçlama çalışmalarına yaz aylarının gelmesiyle birlikte hız verildi. Vatandaşların haşerelerden olumsuz etkilenmemesi için ekiplerimiz 12 ay boyunca 718 mahallede ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor” açıklaması yapıldı



#Malatya Büyükşehir Belediyesi
#Depremzede
#Çadır Kent
#konteyner kent
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