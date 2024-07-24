Deprem bölgesinde heyelan mesaisi

İlk olarak Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi, Boğaziçi Mahallesi'nde yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda heyelan riskinin ortadan kaldırılması için çalışmalar başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri sahada hendekler kazdı, örnek toplayarak laboratuvara gönderdi.
FORE KAZIK ÇAKILACAK
Sonuçların olumlu çıkmasıyla Boğaziçi Mahallesi'nde yapılaşmaya devam edilmesi kararı verildi. Önlem olarak, istinat duvarları yapılacak ve yeni yapıların zeminine fore kazık çakılacak. Yüksek risk çıkan bölgelerde ise yapılaşmaya izin verilmeyecek, arazi izleme altında tutulacak.