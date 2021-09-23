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Yalova'da deprem meydana geldi

Yalova açıklarında deprem meydana geldi. AFAD saat 08.57'de olan depremin büyüklüğünü 3 olarak açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Deprem mi oldu? Yalovada deprem meydana geldi​! Son depremler
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AFAD verilerine göre saat 08.57'de Marmara Denizi Yalova açıklarında3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 7.01 kilometre derinlikte oluştuğu belirtildi.

AFAD deprem bilgilendirme videosu yayınladı
OYNAT 01:43
AFAD deprem bilgilendirme videosu yayınladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri içeren video paylaştı. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, depreme ilişkin alınması gereken önlemleri video ile anlattı.
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