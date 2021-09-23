Yalova'da deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre saat 08.57'de Marmara Denizi Yalova açıklarında3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 7.01 kilometre derinlikte oluştuğu belirtildi.
AFAD verilerine göre saat 08.57'de Marmara Denizi Yalova açıklarında3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 7.01 kilometre derinlikte oluştuğu belirtildi.
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