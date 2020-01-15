Dersini veririz

AK Parti Meclis grup toplantısındaki konuşmasına şehitler için Fatiha Suresi’ni okuyarak başlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hem Şam yönetimi hem de darbeci Hafter’e sert uyarılarda bulundu:

Biz Suriye’de, Libya’da, Akdeniz’de macera peşinde değiliz. Suriye’de gerçekleştirilen harekatlarla Türkiye sınırları boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu parçalayıp attık. Şimdi hem kazanımlarımızı tahkim etmek hem de terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. İmzaladığımız mutabakat metinlerinde bize verilen sözlerin tam manasıyla yerine getirilmesi şartıyla ahdimize bağlıyız.

KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDERİZ

Maalesef şu anda bize verilen sözler ile sahadaki durum arasında yer yer oldukça ciddi düzeylere varan farklılıklar bulunuyor. Muhataplarımıza, ülkemize yönelik tehditlerin sürmesi halinde harekatlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğimizi açıkça söylüyoruz. Rejimin artan saldırılarından kaçan ve sayıları 400 bini bulan İdlibli kardeşimiz, ülkemiz sınırlarına doğru harekete geçti. Dünya, halen Suriye’de, İdlib’de seyirci. Birleşmiş Milletler acaba ne zaman bu konuda görevinin bilincinde adımını atacak?

BU İŞİN ŞAKASI OLMADIĞINI BİLİN

İdlib’de yeni bir ateşkes ilanına muvaffak olduk. Bundan önceki ateşkesleri bozan hep rejimdi ancak bu defa durum farklı. Ateşkesin, sınırlarımıza yığılan 400 bin insanın yeniden kendi evlerine dönmesini sağlayacak şekilde yürütülmesi şarttır. Gerekirse rejimin ateşkesi bozma girişimlerini bizzat önlemekte kararlıyız. Artık herkes bu işin şakasının olmadığını, Türkiye’nin ‘yaparım’ dediği bir şeyi mutlaka yapacağını görüp kabul etmelidir.





MASADA YALAN DARBESİ YAPTI

Bir başka önemli mesele de Libya’daki gelişmeler. Türkiye müdahale etmeseydi, bugün darbeci Hafter tüm ülkeyi ele geçirmiş, Libya halkının tamamı zulmün pençesine düşmüş olacaktı. Libya’da ateşkesi sağlamak için epeyce gayret gösterdik. Moskova’da Trablus Hükümeti son derece yapıcı ve uzlaşmacı bir tavır sergiledi, ancak bu müspet tutuma karşı darbeci Hafter ateşkesi imzalamaya yanaşmadı. Darbeci Hafter önce ‘evet’ dedi ama sonra masada bir yalan darbesi yaparak Moskova’yı terk etti.

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BUNDAN SONRASI PUTİN’E AİT

Her şeye rağmen Moskova’daki görüşmeleri Hafter’in gerçek yüzünün uluslararası kamuoyuna göstermiş olması bakımından olumlu buluyoruz. Biz görevimizi yaptık. Bundan sonrası Sayın Putin ve onun ekibine ait. Pazar günü Berlin’de yapılacak zirvede bu meseleyi liderler düzeyinde değerlendireceğiz. Ülkenin meşru yönetimine ve Libya’daki kardeşlerimize saldırılarını sürdürmesi halinde, darbeci Hafter’e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız. Libya halkını özgürlüğe ve istikrara kavuşturana kadar bu coğrafyadaki varlığımız sürecektir.

Şehit kızı kürsüde

Gülay Demir ve Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan, Mardin’in Nusaybin ilçesinde teröristlerin Suriye topraklarından attığı havan mermisiyle şehit olan Mehmet Şirin Demir’in kızı Gülay Demir’i kürsüye davet etti. AK Parti grubu tarafından ayakta alkışlanan Demir, “Kürt çocukları üzerinden tiyatrolar yapıldı, filmler çevrildi. Ama artık bilmeliler ki o tiyatrolarda perdeler kapandı, filmler vizyona artık girmiyor. Kürt çocukları kendi senaryolarıyla kendi filmlerinin kahramanları oluyorlar” diye konuştu. Mardin’de doğup büyümüş bir Kürt kızı olduğunu ifade eden Gülay Demir, “Nefes aldığım süre boyunca babamın bana öğretmiş olduğu bütün ilkeleri uygulayacağıma söz veriyorum. Ben bugün buradan bütün cesur şehit çocuklarına, babalarının ardından ayakta durmayı başarabilen yiğit kızlara selamlarımı gönderiyorum. Mazlumlar için inşirah var, zalimler için yaşasın cehennem” dedi.

OYNAT 01:00 "Siz kendiniz tiyatrosunuz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş 'ın 'Devran' adlı kitabından uyarlanan tiyatro oyununu izlemeye giden CHP'lilere tepki gösterdi. Erdoğan, 'Ana muhalefet, bunların ikizi olan malum partiyle tiyatro izliyorlar. Zaten bunlar dün Ankara'dan İstanbul'a da beraber yürümemişler miydi? Siz kendiniz tiyatrosunuz. Onlar sadece katillerle beraber omuz omuza yürürler.' diye konuştu.

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Kimsenin tapulu malı değildir

“Kapısını çalmadığımız, gönlüne giremediğimiz her vatandaşımız bizim eksiğimizdir” ifadesini kullanan Erdoğan, seferberlik ruhuyla kesintisiz çalışmak zorunda olduklarını söyledi. Ancak bu şekilde AK Parti’nin milletin partisi olma vasfını güçlendirebileceklerini vurgulayan Erdoğan, “Partimizdeki hiçbir görev, kimsenin tapulu malı değildir. Her birimiz, milletimize hizmet etmek için bize emanet edilmiş görevlerimizi hakkıyla yerine getirmekle mükellefiz. İşinin hakkını veremeyenin yerini bunu yapabilecek olan alır” dedi.

Kanal İstanbul’a geç bile kaldık

Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin eleştirilere değinen Erdoğan, “Montrö Sözleşmesi’ne göre gemi trafiğini engelleme hakkımız bulunmuyor. Şehrin iki yakasındaki deniz trafiğini engellemek de mümkün değil. Ülkemizi Boğaz’daki bu tehlikeli sorunla başbaşa bırakamayacağımıza göre alternatif üretmeliyiz. 2011 yılında milletimize sözünü verdik. 2023 hedeflerimizden biri olan Kanal İstanbul’u yapmakta geç bile kaldık” dedi. Projeye ilişkin bilgiler paylaşan Erdoğan, “Projenin finansmanında ve inşasında herhangi bir sıkıntı ve sorun yaşamayacağımıza inanıyoruz. Kanal etrafında büyük bölümü kentsel dönüşüm çerçevesinden sadece 500 bin kişilik konut alanına izin verilebilecek. Bu 500 bin kişi dışardan gelmeyecek. Tüm unsurları ve boyutlarıyla iyi çalışılmış, her ayrıntısı düşünülmüş bir projedir. Böyle zincir yapmakla bilmem ne yapmakla bunu engelleyemezsiniz” diye konuştu.

OYNAT 00:51 ''Herkes Türkiye'nin yaparım dediği şeyi yapacağını görüp kabul etmelidir'' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konutu. Libya konusuna değinen Erdoğan ''Artık herkes bu işin şakasının olmadığını, Türkiye'nin yaparım dediği bir şeyi yapacağını görüp kabul etmelidir'' açıklamasında bulundu. BiP'te paylaş

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Yüksek Kurul’da gündem aile

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve İstanbul Sözleşmesinin aile yapımıza etkileri”, “Türkçemizin korunması ve geliştirilmesine yönelik farkındalık çalışmaları” ile “mesnetsiz ‘Ermeni soykırımı’ iddialarına karşı yürütülmesi gereken faaliyetler” ele alındı.

5 başkana rozet

5 Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti.

Erdoğan, grup toplantısının sonunda AK Parti’ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı. İYİ Partili Kayseri İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Saadet Partili Osmaniye Hasanbey ilçesi Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu, CHP’li Osmaniye Düziçi Böcekli Belediye Başkanı Doğan Öztürk, Bağımsız olan Elazığ Keban ilçesi Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve yine Bağımsız olan Erzurum Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan AK Parti’ye geçti.





OYNAT 00:00 ''Kürt çocukları artık kendi senaryolarıyla kendi filmlerinin kahramanları oluyorlar'' Mardin Nusaybin'de şehit olan Mehmet Şirin Demir'in kızı Ak Parti grup toplantısına katılarak açıklamada bulundu. Kürt kızı olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Gülay Demir, ''Kürt çocukları üzerinden senelerce tiyatrolar yazıldı, filmler çevrildi. Ama artık o tiyatrolarda perdeler kapandı. Kürt çocukları artık kendi senaryolarıyla kendi filmlerinin kahramanları oluyorlar'' açıklamasında bulundu. BiP'te paylaş

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