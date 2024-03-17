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Devlet Bahçeli'nin koluna ne oldu? Kurultay'a neden kolu sargılı geldi? MHP açıkladı işte sebebi...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 14. Olağan Büyük Kurultayı'na kolu sargılı geldi. Devlet Bahçeli'yi o halde gören herkes; "Devlet Bahçeli'nin koluna ne oldu?' 'MHP lideri Bahçeli Kurultay'a neden sargılı geldi?' Sorularını sormaya başladı. Konuyla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nden ilk açıklama geldi. MHP sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bahçeli'nin kolunun neden sargılı olduğu bilgisini paylaştı. detaylar haberimizde...

Seda Ekinci
Seda Ekinci
11:56 - 17/03/2024 Pazar
Güncelleme: 12:16 - 17/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
MHP lideri Devlet Bahçeli
MHP lideri Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 14. Olağan Büyük Kurultayı'na kolu sargılı geldi. Herkes Bahçeli'nin koluna ne olduğunu merak ederken MHP tarafından cevap gecikmedi.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
Devlet Bahçeli'nin ters bir harekete bağlı olarak kolunu incittiği belirtildi.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamd olsun hazır, kongre öncesi Sn. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun.' ifadeleri kullanıldı.



Devlet Bahçeli'nin geçirdiği talihsiz kaza sonrası yapılan paylaşımın altına geçmiş olsun mesajları peş peşe geliyor.




#Devlet Bahçeli
#MHP
#kaza
1 saat önce
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