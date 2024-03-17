Devlet Bahçeli'nin koluna ne oldu? Kurultay'a neden kolu sargılı geldi? MHP açıkladı işte sebebi...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 14. Olağan Büyük Kurultayı'na kolu sargılı geldi. Herkes Bahçeli'nin koluna ne olduğunu merak ederken MHP tarafından cevap gecikmedi.

Devlet Bahçeli'nin ters bir harekete bağlı olarak kolunu incittiği belirtildi.

Devlet Bahçeli'nin ters bir harekete bağlı olarak kolunu incittiği belirtildi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamd olsun hazır, kongre öncesi Sn. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun.' ifadeleri kullanıldı.