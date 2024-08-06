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Devletçiliği morarttılar: CHP'de amblem değişikliği kararı

Kırmızı üzerine beyaz olan 6 oka, mor ve yeşil renkleri dahil olacak. Parti, yeni amblemde 6 oku, çevre ve kadınları içermesi açısından ‘yeşil’ ve ‘mor’ renkli olarak kullanacak.

Mehmet Güney
04:00 - 6/08/2024 Salı
Güncelleme: 05:36 - 6/08/2024 Salı
Yeni Şafak
CHP’nin parti ambleminde bulunan 6 okundan biri olan ‘devletçiliği’ simgeleyen en uzun oku mora boyanacak.
CHP’nin parti ambleminde bulunan 6 okundan biri olan ‘devletçiliği’ simgeleyen en uzun oku mora boyanacak.

CHP, Atatürk ilkelerini simgeleyen amblemindeki 6 okundan biri olan “devletçiliği” simgeleyen en uzun oku mora boyayacak.

Partinin ambleminde bulunan 6 oka yeni iki renk eklenecek. Kırmızı üzerine beyaz olan 6 oka, mor ve yeşil renkleri dahil olacak. Parti, yeni amblemde 6 oku, çevre ve kadınları içermesi açısından ‘yeşil’ ve ‘mor’ renkli olarak kullanmayı planlıyor. Partide bu değişim kurultayda delegelerin görüşüne sunulacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından gündeme getirilen değişikliğe parti içinde henüz karşı çıkan yok.


İKİNCİ RÖTUŞ

Amblemde yer alan oklardan en uzun olanı devletçilik ilkesini simgeliyor. Bu okun çentikli bölümü ise özel sektörü simgeliyor. Kurultayda oylanıp kabul edilmesi durumunda okun anlamı ikinci kez değişmiş olacak. İlk etapta sadece devletçi kalkınmayı simgeleyen oka, daha sonra özel sektörü temsilen tırtık eklenmişti. Kabul edilmesi durumunda mor ve yeşil renkleri alarak yeniden değişecek.


SÖZCÜ DÜZELTMEYE ÇALIŞTI

Özgür Özel'in açıklamasına dün CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den düzeltme geldi. Yücel, "CHP'nin altı oklu simgesi sırası ile 'Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve Devrimcilik’ten oluşan partimizin ilkelerini ifade etmektedir. Partimizin bayrağı, kırmızı zemin üzerine, beyaz altı oklu bayraktır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, “devletçilik” okunun ifade ettiği anlayışımızı anlatırken; çevreci, doğa dostu, sürdürülebilir politikalara ve toplumsal cinsiyet eşitliğine bağlılığımızı vurgulamıştır. Çevreciliği temsil eden yeşil ve kadın-erkek eşitliğini simgeleyen mor renk, devletçilik anlayışımızla sembolize edilmek amacıyla ifade edilmiştir" dedi.


#politika
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#Özgür Özel
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