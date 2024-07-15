Devletin kalbine saldırı

Hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti ancak 253 vatandaşın şehit olduğu, binlerce vatandaşın da gazi olduğu karanlık gecede yaşananlar hafızalardaki tazeliğini koruyor. Fetullahçı teröristler başta başkent Ankara olmak üzere İstanbul’da birçok noktada dehşet saçtı. Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TÜRKSAT, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gölbaşı’nda bulunan Özel Harekât Müdürlüğü, MİT Müsteşarlığı, TBMM, Genelkurmay, TRT Genel Müdürlüğü, İstanbul’da eski adı Boğaziçi yeni ismi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Valiliği’ni ele geçirmeye çalıştılar.

DİRENÇ ÜSLERİNE BASKIN

16 Temmuz saat 03.00’te yapmayı planladıkları darbe girişimini Genelkurmay’daki hareketliliği görüp panikleyerek 15 Temmuz 20.30’a çeken FETÖ’nün ülkeye yaşattığı kanlı gecenin merkezi başkent Ankara oldu. Ankara’da Akıncı Üssü’nden kalkan FETÖ’cü pilotların uçurduğu F-16’lar darbeci askerlerin talimatı ile karşı direnç oluşturacak hedeflere yöneldi. Bu çerçevede emniyet binalarına bombalı saldırılar gerçekleştirdi. Darbecilerin hedef aldığı devlet kurumları arasında cuntaya karşı direnen emniyet birimleri de vardı.

Jandarma Genel Komutanlığı

GENELKURMAY VE ÇEVRESİ KAN GÖLÜ

Ankara Emniyet Müdürlüğüne iki kez bomba atıldı. Emniyet binası vurun helikopter daha sonra Gölbaşı’nda düşürüldü. İlk saldırıda 17 kişinin şehit olduğu Özel Harekât Daire Başkanlığı darbeci askerler tarafından ikinci kez hedef alındı. Genelkurmay Başkanlığı kontrol edilmeye çalışıldı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile kuvvet komutanları Akıncı Üssü’ne götürüldü. Genelkurmay ve çevresini FETÖ’cü teröristler kan gölüne çevirdi.

TÜRKSAT yerleşkesi

İLETİŞİM NOKTALARI

FETÖ’cüler eski darbecileri referans alarak TRT gibi yayın organları ile vericileri de hedef aldı. Sikorsky tipi askeri helikopter TÜRKSAT uydu istasyonunu vurdu. TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesi FETÖ mensubu pilotlar tarafından bombalandı. Yerleşkeye dört adet MK-82 bombası atıldı. Darbeci askerler TRT binasını basarak, sözde yurtta sulh konseyi adına korsan bildiri okutturdu.

YASAMA VE YÜRÜTMEYE BOMBA

Kolluğun dışında yasama ve yürütme ilişkin kilit noktalara da saldırılar düzenlendi. 15 Temmuz’da darbecilerin hedefleri arasında TBMM ve Cumhurbaşkanlığı vardı. Tanklarla Beştepe’ye yönelen darbeciler helikopterlerden indirme yapmak istediler. Çatışma sesleri Külliye’nin hemen yanındaki Jandarma Genel Komutanlığı’nda da sabaha kadar sürdü. Meclis’te ise atılan bombalara karşın milletvekilleri Genel Kurul’u açarak darbecilere sert mesajlar verdi.







