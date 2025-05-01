Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Afyonkarahisar
Devrilen kamyonda 53 koyun telef oldu

Devrilen kamyonda 53 koyun telef oldu

11:071/05/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Olayda 53 koyun telef olurken, yaralı olan 17 koyun ise telef olmadan çevredekiler tarafından kesildi.
Olayda 53 koyun telef olurken, yaralı olan 17 koyun ise telef olmadan çevredekiler tarafından kesildi.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen kamyonda 53 küçükbaş hayvan telef olurken, olayda bir kişide yaralandı.

Afyonkarahisar'daki kaza, Çay ilçesi Pazaraağaç beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.M.A., idaresindeki 42 L 5525 plakalı kamyon sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol ortasındaki refüje devrildi. Olayda kamyonun kasasında taşıdığı 240 hayvan etrafa dağıldı. Olayda 53 koyun telef olurken, yaralı olan 17 koyun ise telef olmadan çevredekiler tarafından kesildi. Diğer koyunlar ise belediyeye ait hayvan pazarına götürülerek koruma altına alındı.

Olayda yaralanan kamyon sürücüsü ise bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.


#Afyonkarahisar
#Çay
#Pazaraağaç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Anneler Günü hangi güne geliyor, bu yıl ne zaman? 2025 anneler günü tarihi