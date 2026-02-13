Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

00:5813/02/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Motosiklet sürücüsü Halil Taş
Motosiklet sürücüsü Halil Taş

Halil Taş yönetimindeki motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kaza yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde Taş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Mersin'in Mut ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrilen motosikletin sürücüsü Halil Taş (19), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Halil Taş, yönetimindeki motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Taş'ın öldüğü belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Taş'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.




#Vefat
#Yağış
#Motosiklet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AJet Sivas’tan Köln’e direkt seferler ne zaman başlayacak?