Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Halil Taş, yönetimindeki motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Taş'ın öldüğü belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Taş'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.