Çamura saplanan 30 koyun kurtarıldı 2 koyun öldü

Çamura saplanan 30 koyun kurtarıldı 2 koyun öldü

00:5313/02/2026, Cuma
DHA
Muğla’nın Milas ilçesi
Muğla’nın Milas ilçesi

Muğla'da yaklaşık 30 koyun çamura saplandı. Ekiplerin çalışması sonucu 30 koyun bulundukları yerden kurtarılırken 2 koyunun öldüğü tespit edildi.

Muğla’nın Milas ilçesinde çamura saplanan küçükbaş sürüsü ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin zorlu şartlarda yaptığı müdahaleyle 30 koyun kurtarıldı, 2 koyun ise öldü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, küçükbaş sürücüsünün Milas ilçesi Güneş Mahallesi’nde çamura saplandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Araçla ulaşımın mümkün olmadığı bölgeye yaya olarak ilerleyen ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen olay yerine ulaştı. Yapılan incelemede, yaklaşık 30 koyunun çamura saplandığı tespit edildi. Ekiplerin çalışması sonucu 30 koyun bulundukları yerden kurtarılırken, 2 koyunun öldüğü belirlendi. Hayvanların otladıkları sırada korkarak kaçmaya çalıştıkları ve bu esnada çamura saplandıkları öğrenildi.

Öte yandan, yağışlar nedeniyle il genelinde oluşabilecek olumsuzluklara karşı Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde MUSKİ, fen işleri ve itfaiye ekiplerinin koordineli şekilde görev yaptığı bildirildi.




