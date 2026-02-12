Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ve kaçak telefonlar ele geçirildi: 1 tutuklama

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Narkotik Şubelerine bağlı ekipler çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Elbistan ilçesinde kaçak 21 adet cep telefonu ile 241 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde ise 78,57 gram esrar maddesi ile 22 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Her 2 çalışmada polis 7 şahsı gözaltına aldı. Uyuşturucu ile ilgili şüphelilerden 1’i tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.