Deyrizor'da PKK’ya isyan büyüyor

Suriye’nin doğusunda, ABD destekli PKK/YPG terör örgütünün, Arap aşiretleri hedef alan baskı ve saldırıları sonrasında Deyrizor bölgesinde başlayan çatışmalar, dördüncü günde yoğunlaştı. Terör örgütünün Ahmet el-Habil isimli aşiret liderini bir toplantıya çağırarak tutuklaması sonucu başlayan çatışmalarda yerel makamların bildirdiğine göre 15’i sivil en az 55 kişi hayatını kaybetti. PKK/YPG terör örgütünün işgali altındaki bölgedeki gelişmelerin ABD’nin bölgedeki varlığını etkileyebileceği değerlendiriliyor. Bölgede, ABD’nin işgali altındaki iki petrol sahasından çalınan petrolün satılması sonucu terör örgütünün finanse edildiği biliniyor. Aşiretlerin desteğini çekmesi halinde ABD’nin bu alanlara nüfuz etmesinin güçleşeceği belirtildi.

Terör örgütü takviye gönderiyor

PKK/YPG terör örgütünün ise yoğunlaşan çatışmaların ardından ABD’nin yardımıyla elde ettiği zırhlı araçları Rakka ve Haseke’den bölgeye kaydırdığı belirtiliyor. Terör örgütünün ayrıca yüzlerce militanı da bölgeye sevk ettiği bölgedeki kaynaklarca aktarıldı. Arap aşiretlerine bağlı güçlerin, terör örgütünün sevkiyatlarını pusular kurarak engellemeye çalıştığı da belirtildi.

Stratejik noktaları ele geçirdiler

Aşiret savaşçılarının, ABD işgali altındaki Ömer petrol sahasına yakın kasabalardaki, PKK/YPG kontrolündeki bazı kontrol noktalarını ele geçirdiği, öte yandan terör örgütüne ait zırhlı araçlara da saldırılar düzenlediği belirtildi. Arap aşiretlerinden yapılan açıklamada, Ahmet el-Habil’in tutuklanmasının Arap nüfusun yoğun olduğu petrol zengini bölgeyi işgal altında tutan PKK/YPG’ye olan öfkeyi açığa çıkardığını belirttildi. Yerel kaynaklar terör örgütünün elindeki 18 köy ve kasabanın Arap aşiretlerin eline geçtiğini bildirdi.

Kontrol noktaları ve barikatlar kuruldu

ABD işgalindeki Ömer petrol sahasına geçiş noktası Diban kasabasının aşiretlerin eline geçtiği belirtiliyor. Bölge aynı zamanda ABD güçlerinin devriye ve destek amaçlı kullandıkları yolun kontrolünü de sağlıyor. Öte yandan aşiretlere bağlı güçlerinin Deyrizor’a uzanan otoyol üzerinde kontrol noktaları ve barikatlar oluşturduğu kaydedildi.

ABD petrolü PKK’ya veriyor

Aşiretler ile terör örgütü arasındaki çatışmaların yoğunlaştığı Deyrizor bölgesinde, ABD’nin işgal altında tuttuğu Conoco gaz sahası ve Ömer petrol sahaları bulunuyor. Aşiretlerin bölgeden çıkartılan petrolden hiçbir gelir alamadıklarını ve kaynağın ABD korumasında PKK terör örgütüne gitmesinden rahatsızlık duyduğu belirtiliyor. ABD işgal güçlerinin bölgedeki aşiretlerin bu konudaki şikayetlerine kulak asmadığı ve halkın son derece kötü şartlarda yaşamak zorunda kaldığı belirtiliyor.







