Dijital provokatörler için düğmeye basıldı: 93 sosyal medya hesabına erişim engeli

10:2726/05/2026, Salı
İletişim Başkanlığı duyurdu: 93 hesaba erişim engeli getirildi.
İletişim Başkanlığı koordinasyonunda son 3 günde gerçekleştirilen çalışmalarda suç unsuru taşıdığı değerlendirilen 93 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yapılan teknik ve hukuki incelemelerde söz konusu hesapların; kamu düzenini bozmayı hedefleyen provokatif paylaşımlar yaptığı, devlet büyüklerine hakaret içerikli içerikler yaydığı ve toplumsal kaos oluşturmayı amaçlayan organize dijital faaliyetler yürüttüğü tespit edildi.

Söz konusu hesaplara erişim engeli getirildi. Kullanıcı bilgilerine ulaşılan hesap sahipleri hakkında adli soruşturma başlatıldı. Güvenlik kaynakları, bazı hesapların sistematik dezenformasyon faaliyetleri yürüttüğünü, bazılarının ise terör örgütleriyle iltisaklı dijital ağlarla bağlantılı olduğunun değerlendirildiğini belirtti.

Özellikle sosyal medya üzerinden yürütülen manipülasyon girişimlerinin, yalnızca bireysel ifade sınırlarını aşarak toplumsal güvenliği hedef alan organize operasyonlara dönüştüğü belirtildi.

Dijital tehditlerin yalnızca güvenlik boyutuyla değil; hukuk, iletişim ve kamu düzeni perspektifiyle eş zamanlı takip edildiği, ilgili kurumların ortak veri paylaşımı ve hızlı müdahale mekanizmasıyla hareket ettiği kaydedildi.


15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
