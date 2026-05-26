Özgür Özel'in tabelası indirildi

TBMM’de Özgür Özel’in odasındaki “CHP Genel Başkanı” tabelası, “CHP Grup Başkanı” olarak değiştirildi.
Mahkeme kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan olduğu yönündeki yazının TBMM Başkanlığı'na gönderilmesinin ardından Özel’in makam odasındaki unvanı “Grup Başkanı” olarak değiştirildi.
İLK ZİYARETÇİ DEM
Öte yandan TBMM’deki makamını “yeni genel merkez” olarak kullanan Özel’e ilk siyasi parti ziyareti DEM Parti’den geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, Meclis’te Özel’le görüştü. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.