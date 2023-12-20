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Başkentte Irak zirvesi

Başkent Ankara dün Irak’tan önemli bir heyeti misafir etti.

Canberk Doğan
04:00 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 03:08 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fuad Hüseyin, Hakan Fidan.
Fuad Hüseyin, Hakan Fidan.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi de katıldı. Dört bakanlı mini Irak zirvesinde MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

SEÇİMLER VE KERKÜK

Yapılan görüşmelerde iki ülke arasındaki ticari, Irak’taki siyasi bütünlüğün korunması ve terörle mücadeledeki güncel süreçlerin yanı sıra Irak’ta on yıl aradan sonra yapılan yerel seçimlerin gündeme geldiği kaydedildi. Kerkük’te 18 yıl sonra yapılan seçimlerin de ele alındığı ve seçimlerin Türkiye tarafından yakın takip edildiği mesajı verildi.



#Irak
#Hakan Fidan
#Politika
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