Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna Savaşı’nın ikinci yıl dönümüne ilişkin mesaj: Adil ve kalıcı bir çözüm için çabalarımız sürecek

Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2. yılına ilişkin, "Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik çabalarımızı devam ettireceğiz." açıklamasında bulundu.