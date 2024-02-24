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Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna Savaşı’nın ikinci yıl dönümüne ilişkin mesaj: Adil ve kalıcı bir çözüm için çabalarımız sürecek

Ukrayna Savaşı’nın başlangıcının ikinci yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayımlayan Dışişleri Bakanlığı, savaşın yıkıcı etkisinin büyüdüğüne ve küresel etkilerinin daha da derinleştiğine dikkat çekerken adil ve kalıcı bir çözüm için çabaların devam edeceğine vurgu yaptı.

Kenan Biter
Kenan Biter
09:31 - 24/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 10:00 - 24/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2. yılına ilişkin, "Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik çabalarımızı devam ettireceğiz." açıklamasında bulundu.


Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Ukrayna’daki savaş ikinci yılını geride bırakırken, çatışmaların Ukrayna üzerindeki yıkıcı etkisi büyümekte, bölgesel ve küresel düzeydeki olumsuz sonuçları derinleşmektedir.


Diplomatik süreci yeniden canlandırmaya imkan verecek koşulların en nihayetinde ortaya çıkacağına inanıyoruz. Bu anlayışla, taraflara gerekli telkinlerimizi sürdürüyoruz.


Ukrayna’nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik çabalarımızı devam ettireceğiz.


#Ukrayna Savaşı
#Dışişleri Bakanlığı
#Savaş
1 saat önce
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