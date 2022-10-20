Diyalog isteyen biziz

Milli Savunma Bakanı Akar, Ankara Polatlı’da icra edilen ve TSK'nın ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2022" faaliyetlerinin ardından Yeni Şafak’ın da olduğu gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, özetle şunları söyledi:

DİYALOG ZAFİYET DEĞİLDİR

Hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz. Hakkımızı hukukumuzu koruyacağız. İşgalci, istilacı değiliz. Tüm komşularımızın sınırlarına, egemenlik haklarına saygılıyız. Biz diyalog, dostluk, kardeşlik deyince sanki bir zafiyet gibi anlaşılıyor öyle bir şey yok. Bizim askeri heyetimiz iki kez Yunanistan’a gitti, onlar bir kez Ankara’ya geldi. Şimdi 4’üncü toplantı için Yunan heyetini Türkiye’ye bekliyoruz. Biz gelin bu toplantılara devam edelim derken bazıları “Türkler diyaloğa gelsin” diyorlar. Aslında diyaloğu isteyen biziz.

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YUNAN MEVKİDAŞA TÜRKİYE DAVETİ

Brüksel’deki son toplantıda da Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos’u eşiyle birlikte Türkiye’ye davet ettim. Olumlu havanın esmesi, oluşması için ama sanki bundan da rahatsız olanlar var. Biz Türk-Yunan sorunlarının çözülebileceğini, çözülemezse bile kontrol altında tutulabileceğini, ülkelerimize, bölgeye ve NATO’ya zarar vermeden bir şekilde çözmemiz, yönetmemiz gerektiğini değerlendiriyoruz.

BAŞKALARI DEĞİL BİZ KONUŞALIM

Siz Lozan’da ve Paris antlaşmalarında, çok açık ve net 12’nci ve 14’üncü maddelerde “Bu adalar silahlandırılamaz” denmesine rağmen adaları silahlandırdınız. Dünyanın hiçbir yerinde olmadığı şekilde karasuları 6 mil, hava sahası 10 mil gibi bir garabetle bizi karşı karşıya bıraktınız. Tüm bunlara rağmen, oturup konuşalım diyoruz. Yunanistan adına başkaları da konuşuyor. Biz de bırakın bunları kendi aramızda oturup konuşalım diyoruz. Herkes eteğindeki taşı döksün istiyoruz. Antlaşmalar çerçevesinde adaların silahsızlandırılması lazım.

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DEDEAĞAÇ’TA LNG LİMANI KURACAKLARMIŞ

(Yunanistan’daki ABD üsleri) Eskiden 5 olan üs sayısını 9’a çıkarıyorlar. Dedeağaç da bunlardan birisi. Buraya lojistik merkezi kuracaklarını ve bunun Rusya’ya karşı olduğunu belirtiyorlar. Ayrıca Rus gazına bağımlılığı azaltmak için buraya LNG deposu da kuracaklarını ve buradan Avrupa’ya gaz sağlayabileceklerini söylüyorlar. Biz de diyoruz ki savunma ve güvenlik, tedbir ve takip meselesidir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

İHLAL BELGELERİ NATO’DA

Son NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na gittiğimizde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in talebi üzerine bir görüşme gerçekleştirdik. Biz orada Yunanistan’ın gerçekleştirdiği taciz ve ihlallerle ilgili belgeleri kendilerine teslim ettik. Ve biz o görüşmede “Yunanlılar bize herhangi bir tacizde, ihlalde bulunmadan bizim onlara havada, denizde taciz yapmadığımızı garanti ediyoruz” dedik.

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İSVEÇ VE FİNLANDİYA’YA TAAHHÜT HATIRLATMASI

Öncelikle NATO’nun açık kapı politikasını desteklediğimizi belirtmek isterim. Bizim isteğimiz çok basit; teröristlere müsaade edilmemesi, bize uygulanan ihracat kısıtlamalarının kaldırılması. Madrid’de imzaladığımız memorandumda ne yazıyorsa onun yapılmasını bekliyoruz.

F-16 KÜLTÜRÜ VAR

(ABD’den F-16 talebi) Türkiye çaresiz değil. Bizim Hava Kuvvetleri’mizde bir F-16 kültürü var. O nedenle öncelikli tercihimiz dost ve müttefik ülkelerden tedarik faaliyetimizi yürütmektir.

UKRAYNA’DA İLHAKA KARŞIYIZ

Cumhurbaşkanı’mız Moskova’da bile basının önünde “Kırım’ın ilhakını tanımıyoruz” diye ifade etti. Son olarak yapılan dört bölgenin ilhakına karşı olduğumuzu da açıkça ortaya koyduk. Bu konuda Türkiye'nin karnesinin, duruşunun çok iyi olduğu açıktır.

Zap çıkmaz sokak

Zap’ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu’nda nisan ayından bu yana 417 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Bakan Akar, şu bilgileri verdi: “Çok ağır arazi ve iklim şartları olan yerde 2 bine yakın EYP etkisiz hale getirildi. Şu ana kadar 500’den fazla mağara ve sığınak temizlendi. Bir mağaraya girmek 2-3 gün sürüyor. EYP ve diğer malzemeler var mı kapsamlı bakılıyor. Zap büyük ölçüde teröristlerden temizlendi, kontrol altına alındı, arama-tarama faaliyetleri devam ediyor. 24 Temmuz 2015’ten bu yana kadar 36 bin 412 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yıl da, ocak ayından itibaren Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde 3 bin 143 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’daki çöküntü açıkça görülüyor. Terörle mücadelede Zap uzun yıllardan beri girilmeyen bir yerdi. Orası öyle bir hale gelmiş ki teröristler bizim girebileceğimizi tahayyül dahi edemiyorlardı. TSK oraya girince onların elebaşları 1 hafta, 15 gün içinde kaçtı. Şimdi elebaşları diğerlerine çıkmayın, yerinizde kalın talimatı veriyor ama onlar da kaçıyorlar. Kaçış yok. Orası teröristler için çıkmaz sokak. Tek kurtuluş adalete teslim olmak. Burada bir kez daha ifade ediyorum ki bizim tek hedefimiz teröristler, terörist neredeyse hedefimiz orası!”

FETÖ’den 24 bin 717 ihraç

Bakan Akar, FETÖ ile mücadelede TSK’dan ihraç edilenlerin rakamlarını paylaştı. Akar, “15 Temmuzdan itibaren 24 bin 717 ihraç oldu, 2 bin 830 emeklinin rütbeleri geri alındı. 1 Ocak’tan itibaren de 1572 ihraç ve rütbesi geri alınan var. Yani bitti diye bir şey yok.” dedi.

Libya’da yabancı güç değiliz