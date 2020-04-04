Gündem Diyanetten online Kuran kursu
EĞİTİM

Diyanet'ten online Kur'an kursu

Diyanet İşleri Başkanlığınca, koronavirüs salgını nedeniyle yetişkin ve 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencilerinin uzaktan eğitim süreci başladığını duyurdu. Diyanet TV'de hafta içi her gün saat 10.30'da yayınlanan "Yeni Güne Merhaba" programının son 20 dakikasında Kur'an-ı Kerim, siyer, itikat ve ahlak dersleri yapılacak. Çocuk kuşağında ise 6 Nisan'dan itibaren "Evden Öğreniyorum" ve "Çocukça Hikayeler ve Masallar" programları yayınlanacak.

Haber Merkezi AA
Diyanet, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime başlıyor.
Diyanet, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime başlıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının "İhtiyaç Odaklı" ve "4-6 Yaş Grubu" Kur'an kursu öğrencileri için Diyanet TV üzerinden uzaktan eğitim süreci başladı. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yetişkin ve 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencilerine yönelik uzaktan eğitim hazırlıkları tamamlandı.

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  • Bu kapsamda, ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarında eğitim görenler için Diyanet TV'de hafta içi her gün saat 10.30'da yayınlanan "Yeni Güne Merhaba" programının son 20 dakikasında, pazartesi ibadet, salı Kur'an-ı Kerim, çarşamba siyer, perşembe itikat ve cuma günleri ahlak dersleri yapılıyor.

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Aynı yayın kuşağında "4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu" öğreticileri ve öğrenci velilerine yönelik her hafta salı günü "Çocukluk Döneminde Değerler Eğitimi" programı sunuluyor. Ayrıca hafta içi her gün 17.00-18.00 saatleri arasında çocuk kuşağında 6 Nisan'dan itibaren "Evden Öğreniyorum" ve "Çocukça Hikayeler ve Masallar" programları yayınlanacak.

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