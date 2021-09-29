Gündem Asansöre binme tartışmasında komşusunu vuran saldırgan aranıyor
DİYARBAKIR

Asansöre binme tartışmasında komşusunu vuran saldırgan aranıyor

Diyarbakır'da asansöre binme tartışmasında komşusu M.D. tarafından silahla vurulan M.B.'nin tedavisi sürüyor. Kurşunlardan birinin de H.İ'nin göğsünü sıyırıp geçtiği olayın ardından kaçan M.D. ise aranıyor.

Haber Merkezi DHA
Diyarbakır haberleri: Asansöre binme tartışmasında komşusunu vuran saldırgan aranıyor
Aynı sokakta bulunan iş yerine giden M.B., burada M.D.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Diyarbakır'daki olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri semtinde meydana geldi. M.B. (56) ile komşusu M.D. arasında asansöre binme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Binada oturanların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Aynı sokakta bulunan iş yerine giden M.B., burada M.D.'nin silahlı saldırısına uğradı.

M.B. kanlar içinde yere yığılırken, çevredekiler saldırgana müdahale etti. Yaşanan boğuşma sırasında M.D.'nin açtığı ateşte H.İ. (17) de merminin göğsünü sıyırması sonucu hafif yaralandı. M.D. kaçarken, yaralılar, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

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Gideceği yerlere operasyon yapıldı

Olay ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran, güvenlik kameralarını incelemeye alan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.D.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, ulaştığı bilgiler doğrultusunda tespit edilen iş yerleri ve evlere Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle operasyonlar düzenledi.

M.D.’yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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