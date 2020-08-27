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Gündem Diyarbakırda yine bilindik skandal korona halayı Maskesiz ve sosyal mesafesiz kol kola saatlerce halay çektiler
DİYARBAKIR TÜRKİYE

Diyarbakır haberleri: Diyarbakır'da düğünlerde koronavirüs tedbirleri hiçe sayılarak kol kola halay çekildi

Diyarbakır'da yine bilindik skandal korona halayı: Maskesiz ve sosyal mesafesiz kol kola saatlerce halay çektiler

Koronavirüs vakalarında artışın en çok yaşandığı illerin başında gelen Diyarbakır’da düğünlerdeki skandal halay görüntüleri hala gelmeye devam ediyor. Tüm uyarılara rağmen maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayan davetliler kol kola girip halay çekerek koronavirüsün yayılmasına adeta davetiye çıkarıyorlar.

Haber Merkezi İHA
Diyarbakır'da düğünlerde koronavirüs tedbirleri hiçe sayılarak kol kola halay çekildi.
Diyarbakır'da düğünlerde koronavirüs tedbirleri hiçe sayılarak kol kola halay çekildi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve mart ayından itibaren Türkiye’de de görülmeye başlayan koronavirüsvakalarının yayılmasını önleyici tedbirler alınmaya devam ederken, virüsün arttığın illerin başında gelen Diyarbakır’dan bilindik görüntüler çıkmaya devam ediyor.

İHA
Diyarbakır'da düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı.

Yasağa rağmen durdurulamıyorlar: Koronavirüsle halay
GÜNDEM
Yasağa rağmen durdurulamıyorlar: Koronavirüsle halay

BAKANLIĞIN BİR SAAT KURALINA DA UYMADILAR

  • İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat’ta sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini ayrıca söz konusu 14 ilde yapılacak düğün ve nikahların da en fazla 1 saat içinde tamamlanacağını belirtmesine rağmen Diyarbakır’da bu kurala uyulmadı.

Diyarbakır'da yine skandal görüntüler: Yasağa rağmen düğün konvoyu yaptılar
GÜNDEM
Diyarbakır'da yine skandal görüntüler: Yasağa rağmen düğün konvoyu yaptılar

KORONAYA DAVET HALAYI

Düğün salonlarını dolduran vatandaşlar, işletmeci ve düğün sanatçılarının uyarılarına rağmen maske ve sosyal mesafe kuralına uymayıp kol kola girerek koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkardı.

Diyarbakır'da yine aynı manzara: Vaka sayısının en fazla olduğu beş ilden biri ama salgın umurlarında değil
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Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vaka sayısında en çok artış yaşanan 5 ilden biri olarak açıkladığı Diyarbakır'da alınan önlem ve uyarılara rağmen hasta sayısındaki artış devam ediyor. Vaka sayılarındaki artışın nedenleri arasında ilk sıralarda maske takılmaması ya da yanlış takılması, düğünlerde sosyal mesafe kurallarına uyulmaması ve taziye geleneğinin sürdürülmesi gelirken, koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan bu yana kentte yapılan denetimlerde, 9 binden fazla kişiye yaklaşık 11 milyon TL ceza kesildi.
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Hafta sonu olması ve sıcaklık nedeniyle kent genelinde bir hareketlilik gözlenmezken, Sur ilçesi Gazi Caddesi üzerinde vatandaşların çoğunun maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği görüldü.
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Çarşı merkezine alışveriş için gelen Behzat Aktaş, yanlış maske kullanımına dikkat çekerek, Bazı arkadaşlar koluna saat takacağına maske takıyorlar. Bunun yerine yüzlerine taksalar hiç olmazsa ben de kurtulurum, karşıdaki insan da kurtulur, onun akrabası da kurtulur. Diyarbakır ilk 5 il arasında ama patlama yapmak üzere. Bizim önlemimiz, bizim elimizdedir. İnsanoğlunun yapamayacağı bir şey yok dedi.
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Sur ilçesinin tarihi yerlerini görmeye gelen Hasan Gürkan ise insanların çoğunun artık maskeyi aksesuar olarak kullandığını ifade ederek, şunları kaydetti: Kollarına takıyorlar, başka şekilde kullanıyorlar. Bu da koronavirüs vakalarının artmasına neden oluyor.
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Vatandaşlar doğru ve düzenli bir şekilde maske takarlarsa salgının üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Ben dışarıya kesinlikle maskesiz çıkmıyorum. Hangi ortamda olursam olayım maskem sürekli ağzımda geziyorum. Yanımda kolonya bulunduruyorum genellikle. Kendimi o şekilde dezenfekte ediyorum.
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Diyarbakır halkı da bu şekilde duyarlı olursa, bu salgının üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. Benim düşüncelerim bu yönde. Vatandaş da buna dikkat ederse hep beraber el birliğiyle bu salgının üstesinden gelebiliriz.
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Diyarbakır'da yine aynı manzara: Vaka sayısının en fazla olduğu beş ilden biri ama salgın umurlarında değil
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürüyor. Yeni normalleşme sürecine geçildikten sonra vatandaşların gevşemesi, vaka sayılarında artışa neden oluyor. Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen vaka sayılarında en fazla artışın yaşandığı beş ilden biri olan Diyarbakır'dan şoke eden görüntüler gelmeye devam ediyor. Tıklım tıklım dolu sokaklarda halk ne maske takıyor, ne sosyal mesafe kurallarına uyuyor. Uzmanlar, ikinci dalga endişesi konusunda vatandaşı uyarıyor.
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