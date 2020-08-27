Diyarbakır haberleri: Diyarbakır'da düğünlerde koronavirüs tedbirleri hiçe sayılarak kol kola halay çekildi
Diyarbakır'da yine bilindik skandal korona halayı: Maskesiz ve sosyal mesafesiz kol kola saatlerce halay çektiler
Koronavirüs vakalarında artışın en çok yaşandığı illerin başında gelen Diyarbakır’da düğünlerdeki skandal halay görüntüleri hala gelmeye devam ediyor. Tüm uyarılara rağmen maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayan davetliler kol kola girip halay çekerek koronavirüsün yayılmasına adeta davetiye çıkarıyorlar.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve mart ayından itibaren Türkiye’de de görülmeye başlayan koronavirüsvakalarının yayılmasını önleyici tedbirler alınmaya devam ederken, virüsün arttığın illerin başında gelen Diyarbakır’dan bilindik görüntüler çıkmaya devam ediyor.
BAKANLIĞIN BİR SAAT KURALINA DA UYMADILAR
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat’ta sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini ayrıca söz konusu 14 ilde yapılacak düğün ve nikahların da en fazla 1 saat içinde tamamlanacağını belirtmesine rağmen Diyarbakır’da bu kurala uyulmadı.
KORONAYA DAVET HALAYI
Düğün salonlarını dolduran vatandaşlar, işletmeci ve düğün sanatçılarının uyarılarına rağmen maske ve sosyal mesafe kuralına uymayıp kol kola girerek koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkardı.