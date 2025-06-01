Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Diyarbakır'da 1000 dekar buğday ve arpa ekili alan kül oldu

Diyarbakır'da 1000 dekar buğday ve arpa ekili alan kül oldu

18:111/06/2025, الأحد
AA
Sonraki haber
Ekiplerin ve çiftçilerin traktörleriyle müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Ekiplerin ve çiftçilerin traktörleriyle müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Diyarbakır'da buğday ekili alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek, diğer ekili alanlara da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu yaklaşık 1000 dekar buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde buğday ve arpa ekili alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kırsal Bozyer Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle buğday ekili alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek, diğer ekili alanlara da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve çiftçilerin traktörleriyle müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 1000 dekar buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.



#Arpa
#buğday
#Diyarbakır
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Karneler ne zaman alınacak? 2025 yaz tatili için geri sayım