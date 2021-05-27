Gündem Diyarbakırda PKK operasyonu HDPli yöneticilerin de aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklandı
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 'PKK' operasyonu: HDP'li yöneticilerin de aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklandı

Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden HDP'nin bazı il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Diyarbakırda PKK operasyonu: HDPli yöneticilerin de aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklandı
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 34 kişiye yönelik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24 Mayıs'ta Diyarbakır merkez ile Kulp ve Silvan ilçeleri, İstanbul, Batman, Antalya ve Tunceli'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

HDP'lilerin de yer aldığı 16 kişi tutuklandı

Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, HDP'nin bazı il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklandı.

15 kişi serbest kaldı 3 kişi aranıyor

Eski Batman Belediye Başkanı Sabri Özdemir ve eski HDP Diyarbakır İl Başkanı Cabbar Leygara'nın da aralarında olduğu 15 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

3 kişinin yakalanması için operasyon sürüyor.

Ne olmuştu?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 34 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, düzenlenen operasyonda HDP'li Sabri Özdemir ve Cabbar Leygara ile bazı HDP'li il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 31 şüpheli yakalanmıştı.

Operasyonda çok sayıda dijital materyal, toplatma kararı bulunan örgütsel kitap, dergi ve örgütsel dokümanlar, 7,65 milimetre çapında 7 fişek ele geçirilmişti.

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