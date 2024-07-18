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Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

17:44 - 18/07/2024 Perşembe
AA
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yapış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yapış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, bu gece ile yarın akşam saatleri arasında Giresun'da, cumartesi günü öğle saatlerine kadar bölgenin doğusunda devam etmesi bekleniyor.

Sağanağın ardından yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

#Doğu Karadeniz
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Giresun
#Trabzon
#Rize
#Artvin
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