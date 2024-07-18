Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.