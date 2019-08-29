Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı! Rize, Trabzon, Artvin hava durumu Meteorolojiden 3 ile kuvvetli yağış uyarısı Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yarın yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Haber Merkezi 29 Ağustos 2019, 13:22 Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019, 13:27 AA