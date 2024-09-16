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Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden, Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Bugün öğleden sonra Doğu Karadeniz'de başlayacak gök gürültülü sağanaklar, yarın akşam saatlerine kadar Trabzon'un doğusu ile Artvin'de kuvvetli, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.

Halil Akkoç
12:16 - 16/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, bugün öğleden sonra Doğu Karadeniz'de başlayacak gök gürültülü sağanaklar, yarın akşam saatlerine kadar Trabzon'un doğusu ile Artvin'de kuvvetli, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.

Orta Karadeniz'de halen devam eden gök gürültülü yağışların önümüzdeki 5 saatlik periyotta Samsun ile Ordu'nun batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlara sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarı yapıldı.

#Doğu Karadeniz
#Orta Karadeniz
#Meteoroloji
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