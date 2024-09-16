Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, bugün öğleden sonra Doğu Karadeniz'de başlayacak gök gürültülü sağanaklar, yarın akşam saatlerine kadar Trabzon'un doğusu ile Artvin'de kuvvetli, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.

Orta Karadeniz'de halen devam eden gök gürültülü yağışların önümüzdeki 5 saatlik periyotta Samsun ile Ordu'nun batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.