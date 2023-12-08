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Dört modelini Bursa'da üretecek

Yeni yatırımla Duster dahil 4 model Türkiye’de üretilecek. Renault CEO’su Fabrice Cambolive, "Bursa fabrikamız, sadece Avrupa'nın değil, dünyanın diğer ülkelerinin de ihracat merkezi olacak" dedi. Yeni Duster modeli Türkiye’de 2024’ten itibaren hibrit olarak Renault markasıyla satılacak.

Şuayip Alabay
04:00 - 8/12/2023 Cuma
Güncelleme: 02:39 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Elektrikli otomobiller 2027 yılına kadar Türkiye'deki Renault satışlarının üçte birini oluşturacak.
Elektrikli otomobiller 2027 yılına kadar Türkiye'deki Renault satışlarının üçte birini oluşturacak.

Renault, Renaulution kapsamındaki “Uluslararası 2027 Oyun Planı”nı Latin Amerika’da açıklamasının ardından, şimdi de bir sonraki merkezi olan Türkiye için yeni planlarını İstanbul’da yapılan basın toplantısıyla duyurdu. Türkiye için büyük önem taşıyan bu iddialı planı hayata geçirmek amacıyla Renault Group, OYAK ile birlikte 400 milyon avronun üzerinde yatırım yaparak Oyak-Renault ortak girişimiyle Türkiye'de yeni model ve motor üretimine başlamayı planlıyor.


TÜRKİYE İHRACAT MERKEZİ OLACAK

Markalarının OYAK’la birlikte şu ana kadar Türkiye’de 54 yılda 7,5 milyon otomobili birlikte ürettiğine dikkat çeken Renault CEO’su Fabrice Cambolive, “Türkiye'deki her 7 otomobilden biri Renault logosu taşıyor. Oyun planımızda Türkiye en önemli merkezlerimizden biri olarak büyük rol üstleniyor. Hedefimiz Türkiye'de pazar lideri olmak, markamızı yeni ürünlerle güçlendirmek, özellikle SUV segmentinde güçlü bir varlık geliştirmek, hibrit ve elektrikli araçlara dayalı bir elektrifikasyon stratejisi uygulamak. Bursa fabrikamızı sadece Avrupa'nın değil, dünyanın diğer ülkelerinin de ihracat merkezi haline getireceğiz” açıklamasını yaptı.


YENİ ÜRETİLECEK 4 MODELİN 3’Ü SUV

Türkiye'de yerel üretimin, pazar liderliğinin anahtarı olduğunu belirten Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek, “Bugün, 2027'den önce 4 yeni Renault modelini, Bursa Oyak Renault Fabrikamızda yerlileştirmeyi planladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bu yeni otomobillerden biri Renault Duster olmak üzere 3 adet SUV olacak. Renault olarak bu yeni ürünlerle Türkiye'de B ve C SUV segmentlerinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün yelpazesi sunarak liderliğimizi daha da pekiştireceğiz” ifadelerini kullandı.


YENİ DUSTER RENAULT LOGOSUYLA SATILACAK

İlk üretilecek SUV modelin Yeni Duster olacağını vurgulayan MAİS A.Ş. CEO’su Dr. Berk Çağdaş ise, “Bugün, 2024 yılından itibaren Türkiye'de yerlileştirmeyi planladığımız 3 SUV arasından ilki olacak Yeni Renault Duster'ı duyurmak istiyorum. Duster dünya genelinde 1,7 milyondan fazla satış rakamına ulaştı. Yeni Renault Duster, önceki nesillerini başarılı kılan tüm özellikleri koruyor. Duster ve yeni SUV'larla birlikte, Renault markası tam bir SUV yelpazesine sahip olacak” şeklinde konuştu.


50 ülkeye OYAK'tan otomobil gidecek

Elektrikli otomobiller 2027 yılına kadar Türkiye'deki Renault satışlarının üçte birini oluşturacak. Türkiye'de 2025 yılına kadar yeni nesil hibrit bir motor da yerelleştirilecek. Öte yandan yien 2025’e kadar Ar-Ge’de çalışan mühendis sayısı 500’ü geçecek. Her yeni yerelleştirilmiş modelde bir hibrit motor seçeneği de sunulacak. Renault Group, 2026 yılına kadar OYAK Renault fabrikasında yeni bir modüler platformu da hayata geçirmeye odaklanıyor. Bu esnek ve yüksek verimli platform, çok çeşitli güç aktarma organları teknolojileriyle uyumlu olacak. Halihazırda üretiminin yüzde 75'ini Avrupa'ya ihraç eden OYAK Renault fabrikasını, 2027 yılına kadar dünya ülkeleri için küresel bir ihracat merkezi haline getirmeyi hedefleyen Renault, geleceğin C SUV modellerini 50'den fazla ülkeye ihraç ederek küresel varlığını genişletecek.


Girişim dünyası Take Off İstanbul'da buluştu: İkinci gününde Bakan Mehmet Fatih Kacır ve Selçuk Bayraktar’ı ağırladı
Girişim dünyası Take Off İstanbul'da buluştu: İkinci gününde Bakan Mehmet Fatih Kacır ve Selçuk Bayraktar’ı ağırladı

Dünyanın dört bir yanından girişimleri ve yatırımcıları bir araya getiren Take Off İstanbul Girişim Zirvesi sona erdi. Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde düzenlenen, ülkemizin yüksek teknoloji firmalarından değerli girişimlerine, uluslararası girişim merkezlerinden teknoparklara varan geniş bir partner ağına sahip olan zirve, girişim ekosisteminin büyük oyuncularını bir araya getirerek girişimciler için eşsiz bir iş birliği zemini oluşturdu. İki gün süren ve 43 ülkeden 1252 girişimin başvuru yaptığı zirvede toplam 200 yerli ve yabancı girişim yer aldı. Azerbaycan ve Katar’ın ülke pavilyonlarının yer aldığı, 100'den fazla yatırımcının katıldığı zirve ziyaretçilerine de girişimci, paydaş ve sponsorların stantlarında farklı ürünleri deneyimleme, ilham veren konuşmacıları dinleme ve birçok önemli isimle tanışma şansı sundu.

#otomobil
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#Renault
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