DP Haliliye İlçe Başkanı Salih Soydaş hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Demokrat Parti (DP) İlçe Başkanlığı yapan Salih Soydaş, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anjiyo olduktan sonra önceki gün taburcu oldu. Evinde dinlenirken fenalaşan Soydaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre Soydaş'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.