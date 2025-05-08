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DP Haliliye İlçe Başkanı Salih Soydaş hayatını kaybetti

DP Haliliye İlçe Başkanı Salih Soydaş hayatını kaybetti

10:498/05/2025, الخميس
IHA
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Soydaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Soydaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Demokrat Parti (DP) Haliliye İlçe başkanı Salih Soydaş, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Demokrat Parti (DP) İlçe Başkanlığı yapan Salih Soydaş, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anjiyo olduktan sonra önceki gün taburcu oldu. Evinde dinlenirken fenalaşan Soydaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre Soydaş'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.





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