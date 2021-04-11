Draghi önce tarihine bak

İtalya’nın atanmış başbakanı Mario Draghi, Avrupa’nın kendi içindeki güç kavgasını Ankara’ya taşımasını fırsat bilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik haksız ve hadsiz ifadeler kullandı. Ancak, Erdoğan’a ‘diktatör’ diyen Draghi, kendi tarihini ve diktatör Mussolini’yi unuttu.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldıran İtalya’nın “soykırım tarihi”ni çıkardı. Faşist Benito Mussolini yönetimindeki İtalyanlar, 3 Ekim 1935’te 400 bin kişilik kuvvetle ve kimyasal silahlarla Habeşistan’ı işgale başladı. 1936’da yaşanan Mai Cou çatışmasında İtalyanlar, Habeşli 40 bin civarındaki direnişçiyi bombalarken, kaçan binlerce direnişçinin üzerine zehirli hardal gazı püskürterek katliam yaptı. İnsanları canlı canlı yaktı, bebeklerin dahi canına kıydı. İtalya’nın Habeşistan’dan çekilmek zorunda kaldığı 1941 yılının sonuna kadar yaklaşık 760 bin kişi işgalde can verdi.

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LİBYA’DA İMHA OPERASYONLARI

İtalya, Libya’ya da büyük bir açlık ve vahşetle saldırdı. İtalya’nın Libya’da 1911’den 1940’lı yıllara kadar uyguladığı imha operasyonları ve çölün ortasında kurduğu toplama kamplarında yüz binlerce Afrikalı Müslüman hayatını kaybetti. Müslüman halk, Osmanlı subaylarının desteğiyle direndi. Ekim 1911’de Trablus’ta işgalci İtalyan ordusuna saldıran Osmanlı-Arap güçleri, 500 İtalyan askerini öldürdü. Ancak kalan İtalyan birlikler, misilleme için Maşiya Vahasındaki sivil köylere saldırdı, kadın-çocuk ayrımı yapmadan 4 bin sivili katletti. İtalyanlar Libya’da uçaktan bomba atma teknikleri geliştirdi. Dünya havacılık tarihinin ilk hava bombardımanı Libya’da idi. Hedef ise sivillerdi.

TOPLAMA KAMPINDA KATLİAM

İtalya, 2. Dünya Savaşı’nda toplama kampları inşa etti. Ljubljanalı (Slovenya) 30 bin kişi kamplara götürüldü. Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 10 bine yakın Hırvat ve Sloven katledildi.

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İtalya’nın soykırım tarihinde bir diğer işgal girişimi ise Arnavutluk’a oldu. İtalyanlar, 7 Nisan 1939’da da Arnavutluk’a asker çıkarmaya başladı. İtalyan güçleri bir gün sonra başkent Tiran’ı ele geçirirken, Arnavutluk Kralı Zog ülkeden kaçmak zorunda kaldı. İtalya ülkede kukla bir hükumet kurdu ve İtalya Kralı III. Vittorio Emanuele Arnavutluk Kralı ilan edildi.

DÜNYA Başbakan bozuntusu