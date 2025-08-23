Düğüne gidenleri taşıyan otomobil ile çekici çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Bozkurt ile beraberindeki Sariye Küçük, Beyza Bedir, Nizamettin Cerrahoğlu ile Sevda Bedir yaralandı.

Yaralılar, götürüldüğü Hassa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan Nizamettin Cerrahoğlu, Sevda Bedir ve Beyza Bedir kurtarılamadı. Abdullah C. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.