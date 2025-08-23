Yeni Şafak
Düğüne gidenleri taşıyan otomobil ile çekici çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

23/08/2025, Saturday
G: 23/08/2025, Saturday
Hatay'da feci kaza.
Hatay'ın Hassa ilçesinde düğüne giden ailenin bulunduğu otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hatay'da kardeşinin oğlunun düğününe giden Abdullah Bozkurt yönetimindeki 31 NBB 49 plakalı otomobil ile kırmızı ışıkta bekleyen Abdullah C. yönetimindeki 31 AJH 154 plakalı çekici hizmeti veren kamyonet çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Bozkurt ile beraberindeki Sariye Küçük, Beyza Bedir, Nizamettin Cerrahoğlu ile Sevda Bedir yaralandı.

Yaralılar, götürüldüğü Hassa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan Nizamettin Cerrahoğlu, Sevda Bedir ve Beyza Bedir kurtarılamadı. Abdullah C. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



