Elazığ’da tır devirdi: Araç kuyrukları kilometrelerce sürdü

Diyarbakır istikametine seyir halinde olan dondurulmuş tavuk ürünleri yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, kaza sonrası yol kapanarak kilometrelerce kuyruk oluştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.