Elazığ’da tır devirdi: Araç kuyrukları kilometrelerce sürdü

17:5323/08/2025, Cumartesi
IHA
Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Elazığ’ın Maden ilçesinde dondurulmuş tavuk ürünü yüklü tır devrildi. Kazada bir kişi yaralanırken kilometrelerce kuyruk oluştu.

Diyarbakır istikametine seyir halinde olan dondurulmuş tavuk ürünleri yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, kaza sonrası yol kapanarak kilometrelerce kuyruk oluştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik ise polis ekiplerinin kontrolü altında karşı şeritten verilerek açıldı.


