Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Zonguldak
Zonguldak Ereğli’de motosiklet yayaya çarptı: İki kişi yaralandı

Zonguldak Ereğli’de motosiklet yayaya çarptı: İki kişi yaralandı

18:3822/08/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile yaya çarpıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Müftü Mahallesi Kayalık Sokak’ta 67 AFP 588 plakalı motosiklet, O.C. idaresinde ilerlediği sırada yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan N.K.’ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü O.C. yere düşerek yaralanırken, yaya N.K. de kazada yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Zonguldak
#Motosiklet
#Trafik kazası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİLSEM kayıtlarında son gün ne zaman? Öğrenciler BİLSEM’e ne zaman gidecek? Kaç saat ders alacak?